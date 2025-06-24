Ermeniler İsrail’den tahliye için Büyükelçiliğe başvurdu

Factor TV’ye konuşan Ermenistan Diaspora İşleri Başkomiseri Zareh Sinanyan, İran-İsrail savaşı nedeniyle Ermenistan’a gelen vatandaş sayısının geçen yılki seviyeden farklı olmadığını belirtti.

Sinanyan, “Ülkede geçici olarak güvenli bir sığınak arayan bireyler var, ancak bu sayı fazla değil. İnsanlar Ermenistan’da ev veya vatandaşlık hakkına sahip oldukları için geliyorlar. Ayrıca yerinde karar verip kalacaklarını belirleyenler de var,” dedi.

Savaşın 11 günü boyunca Ermenistan hükümetine barınma talebiyle yalnızca bir aile başvurduğunu aktaran Sinanyan, “Dün beş kişilik bir aile bizden barınma talebinde bulundu. Kısa süreli çözdük. Gelenlerin çoğu İran vatandaşı ancak bize başvurmuyorlar, kendi kendilerine yetiyorlar,” ifadelerini kullandı.

İsrail’de yaşayan Ermeni vatandaşlar hakkında da bilgi veren Sinanyan, “Büyükelçilikte, İsrail’den tahliye edilmek isteyen 10 kişilik bir liste var. Ancak bu konuda henüz bir tahliye organize edilmedi. Öncelikle onların neden ayrılmadıklarını göstermeleri gerekiyor. İsrail, İran’a göre daha güvenli. Hava sahası kapalı, fakat kara ve deniz yolu bağlantıları komşu ülkelerle aktif durumda. İsrail’den çıkmak, İran’dan çıkmak kadar zor değil. Şu anda tahliye konusu gündemde değil,” diye konuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu