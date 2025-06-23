Yunanistan’da Suda deniz üssü’nü fotoğraflayan Azerbaycanlı casusluk şüphesiyle gözaltına alındı

Yunanistan makamları, Krete (Girit) Adası’nın kuzeybatı kıyısında bulunan Suda Deniz Üssü’nü fotoğraflarken yakalanan Azerbaycan uyruklu bir kişiyi casusluk şüphesiyle tutukladı. Haber ilk olarak Yunanistan’ın merkezli Kathimerini gazetesi tarafından yayımlandı.

26 yaşındaki zanlı, 22 Haziran’da Yunanistan Ulusal İstihbarat Servisi (EYP) ve polis güçlerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı. Kaynaklara göre, zanlı Azerbaycan doğumlu ancak Polonya pasaportuna sahip.

Şüpheli, 18 Haziran’da Suda Körfezi’ne bakan manzaralı bir otel odası kiralamış ve bir aylık konaklama ücretini önceden ödemişti. Ancak edinilen bilgilere göre, bu süre zarfında neredeyse hiç odasından çıkmamış. Yetkililerin yaptığı aramada şüphelinin yanında bulunan kamera ve dizüstü bilgisayardan yaklaşık 5.000 dijital dosya elde edilmiştir; bu dosyaların çoğu deniz üssüne giriş-çıkış yapan gemilerin görüntülerini içermektedir.

Kaynaklar, zanlının şu ana kadar Yunan yetkililerle iş birliği yapmayı reddettiğini aktarıyor.

Yetkililer, şüphelinin kısa süre önce Kıbrıs’ın Limasol kentinde İngiliz askeri üslerine yönelik casusluk şüphesiyle tutuklanan bir başka Azerbaycan vatandaşıyla bağlantılı olup olmadığını da araştırıyor.

Söz konusu tutuklama, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar’ın 21 Haziran akşamı yaptığı açıklamanın hemen ardından gerçekleşti. Bakan Sa’ar, İran Devrim Muhafızları’nın Kıbrıs’ta İsrailli vatandaşlara yönelik bir terör saldırısı planladığını duyurmuştu. Bu saldırının, Kıbrıs güvenlik birimlerinin İsrail istihbaratıyla iş birliği sayesinde engellendiği ifade edilmişti.

Ermenistan Kamu Radyosu