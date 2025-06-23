‘Tarihi’ olarak nitelendirilen ziyaretin perde arkası: Paşinyan-Erdoğan görüşmesinde ne konuşuldu?

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran’da Türkiye’yi ziyaret etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme, hem uzman çevreler hem de çok sayıda kamu ve siyasi figür tarafından Ermenistan açısından tarihi ve önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Paşinyan, İstanbul’da Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmeden önce yerel Ermeni toplumu temsilcileriyle bir araya geldi. Bu toplantıda, Erdoğan’la görüşmeye dair abartılı beklentiler içinde olunmaması gerektiğini vurguladı. Paşinyan’a göre, Ermenistan-Türkiye ilişkileri henüz başlangıç noktasında bulunuyor ve bu görüşme, üçüncü tarafların aracılığı olmadan doğrudan iletişim kurmak ve yapıcı ilişkiler geliştirmek bakımından önem taşıyor.

Her ne kadar görüşmenin sonunda ortak bir basın toplantısı yapılmasa da, her iki taraf ayrı ayrı ama birbirini tamamlayan açıklamalarla görüşmenin içeriğine değindi. Siyasi analistler şimdiden bu açıklamaların satır aralarını yorumlamaya başladı.

Ermenistan Hükümetinin verdiği bilgiye göre görüşmede şu konular gündemdeydi: “Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesi süreci, bölgesel gelişmeler, Ermenistan-Azerbaycan barış süreci, Ermenistan hükümetinin “Barış Kavşağı” projesi.”

Paşinyan, İstanbul’daki Ermeni toplumuna hitaben yaptığı konuşmada şu açıklamada bulundu:

“Bu ziyaretin gerçekleşiyor olması bile başlı başına tarihidir. Bundan 2 yıl önce böyle bir ziyaretin gerçekleşmesi aşırı bir beklenti olarak görülürdü. Belki bir yıl, hatta altı ay önce bile. Yani şunu demek istiyorum: beklenen bu gelişme zaten oldu. Benim asıl beklentim, bu ziyaretin devletler arası diyalogun doğal ve sürekli bir şekilde devam etmesini sağlamasıdır. Niyetimiz bu yöndedir.”

Ayrıca Başbakan Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu daveti için teşekkür edeceğini ve onu Erivan’da düzenlenecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne davet etmeyi planladığını da açıkladı. Paşinyan, söz konusu zirvenin Erivan’da düzenlenmesinin Türkiye’nin de desteğiyle gerçekleşeceğine dikkat çekti.

Başbakan Nikol Paşinyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde önemli ilerlemelerden birinin doğrudan iletişim olduğunu vurguladı. Paşinyan’a göre, artık taraflar üçüncü ülkelerin aracılığı olmadan doğrudan temas kurabiliyor ve bu gelişme, Erdoğan’ı önümüzdeki ilkbaharda Erivan’a davet etme kararında da önemli rol oynuyor.

Başbakan, bu görüşmenin Türkiye’nin, Ermenistan’ın bölgede uzun vadeli ve sürdürülebilir barış sağlama konusundaki duruşunu doğrudan anlaması için iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi. Bu kapsamda, Erdoğan’a şahsen hem Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşması sürecini, hem de “Barışın Kavşağı” adlı bölgesel projeyi sunmayı amaçladığını belirtti: “Biz bölgede ayrım çizgilerini derinleştirmek değil, aksine istikrar ve kalıcı barış tesis etmek istiyoruz. Bu bağlamda Türkiye ile diyalogumuzu çok önemli buluyorum. Barış gündemimiz ve Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasına dair yaklaşımımızı Türkiye Cumhurbaşkanıyla doğrudan paylaşma fırsatını önemsiyorum.”

Paşinyan, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin bugün sıfırdan yeniden inşa edildiğini ifade etti:

“1990’ların başında ve 2000’li yıllarda da bazı diplomatik girişimler olmuştu, ama bunlar gelişme göstermedi. Bu nedenle 2022 yılında da, bugün de diplomatik ilişkiler kurulu olmadığı, sınırlar kapalı olduğu göz önüne alınırsa, hâlâ ortalama olarak sıfır noktasında ya da başlangıç aşamasındayız.”

Resmî Ankara’nın yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Ermenistan’ın bölgesel barış çabalarını desteklemeye devam edeceğini vurguladı. Erdoğan ayrıca, bölgede mevcut gerilimler ışığında Ermenistan-Azerbaycan barış görüşmelerinin daha da önemli ve öncelikli hale geldiğini belirtti.

Siyaset bilimci Hakob Badalyan, “Radiolur” ile yaptığı değerlendirmede, tarafların kamuoyuna sunduğu açıklamaların genel ve diplomatik ifadelerden ibaret olduğunu, asıl içeriğin ise gizli tutulduğunu vurguladı:

“Son üç yılda yapılan Ermenistan-Türkiye temaslarına benzer, standart ifadelerle açıklamalar yapıldı. Gerçekte ne konuşuldu? Sözlü bir mutabakat sağlandı mı? Şimdilik bu konularda bir sızıntı yok. Ama zamanla, eğer görüşme ciddi bir içerik taşıdıysa, bu bilgiler mutlaka bir şekilde ortaya çıkacaktır.”

Siyaset bilimciye göre, Türkiye Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesini açıkça Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ve barış anlaşması süreciyle doğrudan ilişkilendiriyor. Uzmanın ifadesine göre, Başbakan’ın ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Budapeşte’deki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde sözde “Zangezur Koridoru” hakkında tekrar konuşması tesadüf değildir.

“Birkaç gün önce Türkiye Cumhurbaşkanı Budapeşte’de yaptığı açıklamada, sözde ‘Zangezur Koridoru’nun Türk dünyasını birleştirme açısından kendileri için stratejik bir öncelik olduğunu ifade etti ve Türk dili konuşan ülkelere bu koridorun oluşturulmasına daha aktif katılmaları çağrısında bulundu. Eğer birkaç gün sonra İstanbul’da Ermenistan Başbakanı ile bir görüşme yapılıyorsa, hiç şüphesiz Türkiye açısından bu görüşmenin ana gündem maddelerinden biri de yine bu sözde ‘Zangezur Koridoru’ olacaktır.”

Dikkate değer bir diğer husus da, Başbakan’ın ziyareti öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Türkiye’de bulunmasıdır – diyor Badalyan:

“Hiç şüphe yok ki Erdoğan, Paşinyan’la görüşmeden bir gün önce Aliyev’le bu konuları konuşmuştur. Doğal olarak Azerbaycan, Paşinyan-Erdoğan görüşmesinde kendi çıkarlarının da temsil edilmesini sağlamaya çalışmıştır.”

Siyaset bilimciye göre, Paşinyan’ın Türkiye ziyareti, İsrail-İran geriliminin tırmanmasından daha önce planlanmıştı. Buna rağmen, Ermenistan ve Türkiye liderlerinin bu bağlamda bölgesel güvenlik konularını da ele aldıklarına inanıyor:

“Şüphesiz, İran meselesinin bir şekilde çözülmesi, Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecinin geleceği ve genel olarak Türkiye’nin Kafkasya’daki rolü açısından belirleyici olacaktır. Yani, Türkiye meselesi potansiyeli ve jeopolitik içeriği bakımından İran meselesine kıyasla daha alt düzeydedir. Ve İran konusunda böyle önemli gelişmeler yaşanırken, Ermenistan-Türkiye ilişkileri kaçınılmaz olarak bu gölgede kalacaktır. Bununla birlikte, Türkiye’nin Kafkasya’daki etkisi tartışmasız biçimde artmıştır.”

Başbakan Nikol Paşinyan, aynı günün akşamı Türkiye’den geri döndü. Erdoğan ile görüşmesinden önce Türkiye Ermeni toplumu temsilcileriyle yaptığı buluşmada, hükümetin “Barış Kavşağı” projesine ve bölgesel ulaşım yollarının açılmasına da değindi. Başbakan, bu projenin başarısız olacağını ihtimal dışı bıraktı ve bunun Türkiye’nin ekonomik ve ticari çıkarlarına da hizmet ettiğini belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu