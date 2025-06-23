‘Talat Paşa’ tartışmasından sonra ilk kez: Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu bir araya geldi

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Özgür Özel ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi’ne geldi. Görüşme, 15.30 sularında başladı, 17.00 civarında sona erdi. İki lideri, görüşme sonrası kameralar karşısına geçti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP lideri Özgür Özel ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi’ne geldi. Görüşme, TBMM’deki ‘Talat Paşa’ tartışması sonrası ilk olma özelliği taşıyor. Genel Merkez’e gelen Dervişoğlu’nu kapıda CHP Grup Başkanvekili Murat Emir karşıladı. Görüşme, saat 15.30 sularında başladı, 17.00 civarında sona erdi. İKİ LİDERDEN ORTAK BASIN TOPLANTISI Dervişoğlu ve Özel, görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek, ortak bir basın toplantısı yaptı. İYİ Parti lideri Dervişoğlu, “Hissiyatlarımızı paylaştık. Türkiye’nin temel sorunlarını değerlendirdik. Adalet duygusunun zedelenmesini istemiyoruz” dedi. CHP lideri Özel ise, “Tam bir mutabakat halinde tutumumuzu netleştirdik” dedi. AYRINTILAR GELECEK… “TALAT PAŞA” TARTIŞMASINDA NELER YAŞANMIŞTI? Geçtiğimiz günlerde DEM Parti Milletvekili George Aslan’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Talat Paşa anıtı yaptırmasını eleştirerek Talat Paşa hakkında kullandığı ifadeler Meclis’te tansiyonu yükseltmişti. Aslan’ın sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Milletvekili Şenol Sunat’ın konuşmasının, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl tarafından kesildiği iddia edilmişti. Bu müdahale sonrası İYİ Partili TBMM Divan Katibi Yasin Öztürk, kürsüye yönelerek Bingöl’e tepki göstermişti. İYİ Parti lideri Dervişoğlu, yaşanan olaylar sonrası yaptığı açıklamada, “Denizli Milletvekilimiz Yasin Öztürk Bey’i kınama cezasıyla cezalandırdılar. Burada da DEM, AK Parti ve CHP ortaklaştılar. Hepsi bir olabilir ama Türkiye’nin geleceği açısından biz tekiz. Divan Katibi arkadaşımız Sayın Yasin Öztürk’e kınama kararı veren TBMM’nin kararını tanımıyor ve kınıyorum. Ermeni diasporasının tezlerini Türkiye’ye taşımaktan imtina etmeyen bir zihniyete karşı sessiz kalıp, sükut eden Meclis Başkanı’na da artık milletvekili arkadaşlarımız kürsüye çıktığında da ‘Sayın Başkan’ diye hitap etmeyecekler” ifadelerini kullanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, Dervişoğlu’nun açıklamalarına yanıt vererek, “Biz muhalefetin böyle meselelerden dolayı birbiriyle sürtüşme, sert dille cevap vermesini hiçbirimiz değil, bir kişiyi memnun edeceğini biliyoruz. O kişide hepimize zulmeden kişidir. Dünü dün akşamda bırakmak lazım. CHP olarak biz bundan sonraki süreçte İYİ Parti’ye duyduğumuz saygıdan ötürü iyi ilişkilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim muhalefetin birbirine düşmesine böyle bir süreçte hakkı yoktur. Kimseye de CHP’nin ittifakının dışında kimlerle müttefikse biz tekiz demesinler biz Türkiye ittifakıyız. Yerel seçimden önce çok konuştuk. Bizim karşımızda tek olan Türkiye’yi, cumhuriyeti kuran partinin ve son seçimlerin ve tüm anketlerin birinci partisinin dışında kendisini tutan birisi milleti dışlamış olur. Müsavat Bey hiç istemez, ben iyi niyetine kefilim” demişti. Cumhuriyet Gazetesi