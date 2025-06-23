Ermenistan ve İtalya, engelli bireylerin haklarının korunması için işbirliği mutabakatı imzaladı

Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Narek Mkrtçyan ile İtalya Engelli Bireylerden Sorumlu Bakanı Alessandra Locatelli, Yerevan’da engelli bireylerin haklarının korunması ve sosyal içermeye yönelik deneyim paylaşımı ve ortak girişimlerin hayata geçirilmesini amaçlayan bir iş birliği mutabakatı imzaladı.

Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu mutabakatın sosyal koruma alanında politika geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesi ve uluslararası iş birliğinin önemine dayanarak imzalandığı belirtildi.

Taraflar, “Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme”nin (CRPD) ilkelerine bağlı kalma taahhütlerini yeniden teyit etti.

İşbirliğinin ana alanları şunlardır: Engelli bireylerin haklarının korunması ve sunulan hizmetler, yasal reformlar, iş gücü piyasasında kapsayıcılık politikaları, bağımsız yaşamın teşviki ve sosyal güvence mekanizmalarının iyileştirilmesi, işbirliği, ortak proje ve girişimlerin hazırlanması, deneyim paylaşımı programları.

Toplantılar, konferanslar, araştırmalar ve sektör bazlı görüşmeler yoluyla yürütülecek.

Taraflar, bu belgeyi iki ülke için engelli bireylerin sosyal içermesi ve eşit fırsatların sağlanması yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendirdi.

ERMENİ HABER AJANSI