Ermeni boksör Hovhannes Baçkov bir sonraki profesyonel maçını Türkiye’de yapacak

Ermeni boksör Hovhannes Baçkov, profesyonel kariyerindeki bir sonraki müsabakasını İstanbul’da gerçekleştirecek.

Profesyonel boks gecesi çerçevesinde, Baçkov 63,5 kg sıklet kategorisinde Özbek boksör Shohjahon Ergashev ile karşı karşıya gelecek. Maçın 2 Temmuz tarihinde yapılması planlanıyor.

Daha önce, bu yılın Mart ayında, Ermenistan Milli Boks Takımının üyesi olan Baçkov, WBA Kıtalararası (Continental) şampiyonluk unvanını kazanmıştı. Olimpiyat bronzunun yanı sıra Avrupa’nın üç kez şampiyonu olan ve Dünya Şampiyonası’nda da birçok kez kürsüye çıkan Baçkov, profesyonel ringde bugüne kadar 7 maç yaptı.

ERMENİ HABER AJANSI