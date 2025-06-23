Batman’da acı olay: Meryem Ana Kilisesi restorasyonu için keşfe giden ekibin aracı uçuruma yuvarlandı, beş kişi hayatını kaybetti

Batman’ın Sasun ilçesinde Mereto Dağı’na inceleme yapmak üzere yola çıkan ve içerisinde Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper’in de bulunduğu araç, sarp ve virajlı yolda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Heyetin, Mereto Dağı eteklerinde bulunan ve tarihi Meryem Ana (Surp Asdvadzadzin) Ermeni Kilisesi’nin restorasyon çalışmaları kapsamında keşif yapmak üzere bölgede bulunduğu öğrenildi. Araçta, Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper’in yanı sıra uzmanlar ve teknik personel de yer alıyordu.

Kaza, öğleden sonra Mereto Dağı yolunun dik ve virajlı bir bölümünde meydana geldi. Uçuruma yuvarlanan aracı gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler yaralılara ulaşmak için büyük çaba sarf etti.

İlk belirlemelere göre araçta bulunan 5 kişiden 4’ü olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 kişi ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İBB Genel Sekreter yardımcısı Dr. Mahir Polat X hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Acımız çok büyük. Hayatının baharında 5 değerli meslektaşımızı aynı anda kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Batman’ın Sason ilçesinde Mereto Dağı zirvesinde bulunan Meryem Ana Kilisesi için çalışmalar yapan kıymetli meslektaşımız Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir ALPER, Batman Üniversitesi Öğr. Gör. Mustafa Serdar AKGÖNÜL, Dr. Öğr. Üyesi Aliye YILMAZ, Çevre, Mimar Fesih BARUT ve Mazlum YILMAZ araçlarının uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

Mesleğini yaparken bir çok zorlukla mücadele eden Türkiye’nin çok kıymetli bakanlık, belediyeler ve üniversitelerde çalışan arkeolog, sanat tarihçi, mimar, restoratör, konservatörleri olarak derin üzüntü içerisindeyiz.

Ailelerine, Kültür Bakanlığı ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, Batman Üniversitesine ve Çevre Şehircilik Bakanlığımıza başsağlığı diliyorum. Ülkemizin kültürel mirasına canları pahasına verdikleri emeğe minnetle mekanları cennet olsun.”

Heyet, kilisenin restorasyonu sürecinde İdare Mahkemesine açılan itiraz ve iptal davası kapsamında, adli keşif işlemleri amacıyla keşif bölgesine giden mahkeme heyetine eşlik eden bilirkişi ekibiydi.

Agos