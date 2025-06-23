Altın Kayısı Yerevan Uluslararası Film Festivali’nin jürisi belli oldu

13 Temmuz’da 22. defa başlayacak Altın Kayısı Yerevan Uluslararası Film Festivali’nin uluslararası yarışma jüri üyeleri açıklandı. Eric Nazarian, Athina Rachel Tsangari, Adilkhan Yerzhanov ve Ada Solomon’dan oluşan jürinin başkanı yönetmen Abderrahmane Sissako oldu.

Bu yıl 22.’si, 13-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Altın Kayısı Yerevan Uluslararası Film Festivali’nin “Uluslararası Yarışma Jürisi” belli oldu.

2004 yılından Altın Kayısı Yerevan Uluslararası Film Festivali, ulusal ve uluslararası sinema severleri bir haftalığına Yerevan’da buluşturuyor. Bu yılki “Uluslararası Yarışma Jürisi”nde Eric Nazarian, Athina Rachel Tsangari, Adilkhan Yerzhanoc ve Ada Solomon’un yer alacağı açıklandı.

*Eric Nazarian, Amerikalı-Ermeni senarist ve yönetmen. San Sebastián ve Torino film festivallerine katılmış ve daha önce Altın Kayısı ödülü kazanmış bir isim.

*Athina Rachel Tsangari, Yunan Yeni Dalgası sinemasının kurucularından ve ünlü yönetmen Yorgos Lanthimos’un ilk dönem çalışmalarının ortak yazarlarından. Tsangari, Attenberg filmiyle ve Atina Olimpiyat Oyunları’nın resmi törenlerini sahnelemesiyle tanınıyor.

*Adilkhan Yerzhanov, Çağdaş Orta Asya sinemasının önde gelen isimlerinden biri; cesur tür denemeleri ve kendine has kara mizahıyla tanınıyor.

*Ada Solomon, Romanya’nın önde gelen film yapımcılarından biri; Berlin Film Festivali’nin Altın Ayı ödülünü kazandı, ayrıca Oscar’a aday gösterilmiş birçok filmin yapımcılığını üstlendi.

Bu yılki uluslararası jüri başkanlığını Moritanyalı ödüllü yönetmen, Abderrahmane Sissako yapacak. Cannes Film Festivali ve Fransa’nın César Ödülleri’nde onurlandırılmış olan Sissako, dünya sinemasının en duyarlı seslerinden biri olarak; insan onuru, merhamet, adalet ve hoşgörü gibi değerleri savunmasıyla biliniyor.

Altın Kayısı Film Festivali; Cannes, Berlin, Venedik gibi büyük festivallerde gösterilmiş filmler de dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanından gelen filmlerinden oluşan bir program sunacak. Tanınmış uluslararası yönetmen ve yapımcıların da festivale katılarak izleyicilerle deneyimlerini paylaşmaları bekleniyor.

Ödül kategorileri ve isimleri şöyle:

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması

1.”Altın Kayısı” – En İyi Uzun Metraj Film

2.”Gümüş Kayısı” – Jüri Özel Ödülü

Uluslararası Belgesel Film Yarışması

1.”Altın Kayısı” – En İyi Belgesel Film

2. “Gümüş Kayısı” – Jüri Özel Ödülü

“Kayısı Çekirdeği” Kısa Film Yarışması

1.”Altın Çekirdek” – En İyi Kısa Film

2. Özel Ödül

“Ermeni Panoraması” Ulusal Yarışması

1.”Altın Kayısı” – En İyi Kurmaca Film

2.”Altın Kayısı” – En İyi Belgesel Film

3.”Gümüş Kayısı” – Jüri Özel Ödülü

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