8’inci Uluslararası Kısa Film Festivali Yerevan ve Sisian’da gerçekleşecek

Bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan Yerevan Uluslararası Kısa Film Festivali, 26-30 Haziran tarihleri arasında Yerevan ve Sisian şehirlerinde gerçekleştirilecek. Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, festivalin resmi açılışı 26 Haziran saat 18.00’de H. Sahyan Sisian Şehir Kültür Merkezi’nde yapılacak. Festival, 77. Cannes Uluslararası Film Festivali’nin kısa film yarışmasında ödül kazanan “Sessiz Kalamayan Adam” (yön. Nebojša Slijepčević, Hırvatistan) filmiyle açılacak.

Festivalin bu yıl 90 ülkeden 850’nin üzerinde başvuru aldığı bildirildi. Yarışma programında, 23 farklı ülkeden (Kazakistan, Hırvatistan, Fransa, Rusya Federasyonu, Özbekistan, Küba, İran, Yunanistan, Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, İtalya, Almanya, Lübnan, Estonya, Hindistan, Avusturya, Arnavutluk, Malezya, İspanya, ABD, Arjantin, Gürcistan) toplam 44 film yer alıyor. Bunların 17’si ulusal, 27’si ise uluslararası programda gösterilecek. Yabancı yönetmenler, filmlerini sunmak üzere Ermenistan’a gelecek. Festivale ayrıca film yapımcıları, film enstitüleri, festivaller ve çeşitli film şirketlerinin yöneticileri gibi özel konuklar da katılacak.

Bu yılki uluslararası programda yine Berlin, Cannes, Locarno, Sundance, Karlovy Vary, Venedik, Busan, Krakow ve Toronto gibi prestijli festivallerin yarışma bölümlerinde yer almış ve ödül kazanmış; Fransa, Brezilya, İtalya, İspanya, İran, Malezya ve Birleşik Krallık’tan gelen seçkin filmler yer alıyor.

8’inci Yerevan Uluslararası Kısa Film Festivali’nin jüri başkanlığını yönetmen-görüntü yönetmeni Vahagn Ter-Hakobyan üstlenirken, jüri üyeleri arasında sinema eleştirmeni ve kültür gazetecisi Diana Martirosyan ile yönetmen Vahan Grigoryan bulunuyor.

ERMENİ HABER AJANSI