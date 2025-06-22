Şam’da kiliseye saldırı: 25 kişi hayatını kaybetti

Suriye’nin başkenti Şam’da Mar İlyas Kilisesi’ne pazar ayini sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırgan önce ateş açtı sonra kilise içinde kendini patlattı. Saldırıda 25 kişi öldü, 63 kişi ağır yaralandı.

AP News’in haberine göre, Suriye’nin başkenti Şam’da öğle saatlerinde Mar İlyas Kilisesi’ne düzenlenen intihar saldırısında 25 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda ayrıca 63 kişi ağır yaralandı. Kilise Rum Ortodoks toplumuna ait.

Devlet medyası saldırıyı “terör saldırısı” olarak nitelendirdi ve saldıganın IŞİD üyesi olduğunu söyledi. Dweila semtindeki kilisede meydana gelen patlamayı tanıklar duyurdu. Tanıklardan biri, Reuters’a intihar bombacısının kendini kilise içinde patlattığını söyledi.

Bir tanık saldırganın kiliseye girmeden önce insanlara ateş açtığını, ardından kilise içine girip kendini patlattığını gördüğünü belirtti.

Bakanlık yaptığı açıklamada, “IŞİD (DEAŞ) terör örgütüyle bağlantılı bir intihar bombacısı Saint (Mar) Elias kilisesine girdi… ateş açtı ve ardından patlayıcı bir kemerle kendini havaya uçurdu” dedi.

Şam’ın dışındaki Dweila’daki patlama, kilisenin içinde dua eden insanlar sırasında gerçekleşti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Mar Elias Rum Ortodoks Kilisesi’ndeki iğrenç terörist intihar bombalamasını kesinlikle kınıyoruz.” dedi.

Mağdurlarla dayanışma içinde olduklarını ifade eden bakanlık şunları ekledi: “Dini yerler asla terör hedefi olmamalıdır. Herkes inancını tam bir barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahiptir. Suriye geçiş yetkililerinin, olaya karışanları saptamak ve Hristiyan toplulukların ve tüm dini grupların güvenliğini garanti altına almak için derhal harekete geçmesini ve onların korkmadan yaşamalarına olanak tanıyan önlemleri uygulamasını talep ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, X hesabından yaptığı paylaşım ile saldırıyı lanetledi. Erdoğan, “Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına, Suriye hükûmetine ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Suriye’nin huzur ve güvenini, iç barışı ve birlikte yaşama kültürünü, bölgemizin istikrarını hedef alan bu alçakça terör eylemi karşısında Suriye halkının ve hükûmetinin yanındayız. Yıllardır süren zulmün ve çatışmaların ardından ilk defa geleceğine umutla bakan komşumuz, kardeşimiz Suriye’nin, taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz. Suriye hükûmetinin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

(Ajanslar, AFP, France 24, Kathimerini)

Agos