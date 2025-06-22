Şam’da kilisede meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Patlama, yıllar sonra Suriye’deki ilk büyük saldırı olarak kayda geçti.

Suriye’nin başkenti Şam’daki bir kilisede patlama meydana geldi.

Suriye medyası, Mar Elias (İlyas) Kilisesi’nde düzenlenen saldırıda çok sayıda can kaybı yaşandığını ve olay yerine gelen ilk yardım ekiplerinin yaralıları tahliye ettiğini bildirdi.

Devlet televizyonunun aktardığına göre, Duvayla (Dweil’a) semtindeki kiliseye giren bir saldırgan, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi.

Patlamanın ardından güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı ve patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

En az 30 kişi hayatını kaybetti

AFP’nin aktardığına göre, olayla ilgili bilgi veren bir savaş izleme kuruluşu, saldırıda 30 kişinin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi; ancak henüz net sayı doğrulanabilmiş değil. Yerel bazı medya organları, ölen ve yaralananlar arasında çocukların da bulunduğunu belirtti.

Cemaatin dua ettiği sırada meydana gelen patlamadan sonra kilisedeki ahşap mobilyalar parçalanırken ikonalar yere saçıldı.

France24’ün aktardığına göre saldırı, yıllar sonra Suriye’de gerçekleşen ilk saldırı olma özelliği taşıyor. Bu süreçte, fiili olarak İslamcı yönetim altında bulunan Şam, azınlıkların desteğini kazanma çabalarını sürdürüyordu.

Ülke genelinde otoritesini sağlamlaştırmakta zorlanan Ahmed Şara (Muhammed el- Culani) ise, savaşla harap olmuş Suriye’de radikal gruplara ait uyuyan hücrelerin varlığı nedeniyle artan güvenlik endişeleriyle karşı karşıya.

Kaynaklar: AFP, AP, France24

(TY)

bianet