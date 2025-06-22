Şam’da kilisede meydana gelen patlamada 20 kişi hayatını kaybetti

Suriye’nin başkenti Şam’daki bir kilisede meydana gelen patlamada 20 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

Ethem Emre Özcan, Muhammed Karabacak | 22.06.2025

Şam’ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi’nde patlama meydana geldi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberde, patlamanın terör saldırısından kaynakladığı belirtildi.

Patlamada 20 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.

Patlama, kilisede büyük hasara yol açarken, güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı önlem aldı.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı patlamadan DEAŞ’ı sorumlu tuttu

Suriye Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiği belirtildi.

Saldırının en güçlü ifadelerle kınandığı vurgulanan açıklamada, bu “hain” eylemin ülkenin ulusal birlik ve istikrarını baltalamayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırının yalnızca belirli bir dini kesime yönelik olmadığı, aksine Suriye’nin tüm toplumsal yapısına karşı bir saldırı niteliği taşıdığı aktarıldı.

Saldırıya tepkiler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack X’teki hesabından saldırıya tepki göstererek, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Barrack, paylaşımında, bu tür “korkakça” eylemlerin, Suriyelilerin oluşturmaya çalıştığı hoşgörü ve kapsayıcılıkla bütünleşmiş yeni toplumsal yapıda yeri olmadığını vurgulayarak, Suriye ve bölgede istikrarsızlık ve korku yaratmaya çalışanlara karşı mücadelesinde Şam hükümetine destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Suriyeli yetkililer de sosyal medya hesaplarında yaptıkları açıklamalarda, kilisedeki patlamanın terör saldırısı olduğunu vurgulayarak, birlik mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Şam’daki terör saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından Şam’daki terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ülkenin huzur ve istikrarını hedef alan terör saldırısını kınayan Kılıç, şunları kaydetti:

“Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Suriye halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye’nin huzur ve istikrarı için her zaman destek vermeye devam edeceğiz.”

AK Parti Sözcüsü Çelik: Teröre karşı mücadelesinde her zaman kardeş Suriye’nin yanındayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Şam’da bir kilisede gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Suriye halkına başsağlığı dileyen Çelik, şunları kaydetti:

“Kardeş Suriye’nin güvenliğini ve egemenliğini destekliyoruz. Teröre karşı mücadelesinde her zaman kardeş Suriye’nin yanındayız.”

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Şam’daki terör saldırısını kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından, terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ülkenin barış ve istikrarını hedef alan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

“Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Suriye halkına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak, dün olduğu gibi bugün de Suriye’nin istikrarı için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.”

AA