Özerk Yönetim, Şam’da kiliseye saldırıyı kınadı: Ortak yaşam hedef alındı

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, Şam’daki kiliseye yönelik saldırıyı kınadı ve ‘terörle mücadelede iş birliğine hazır olduklarını’ belirtti.

Artı Gerçek – Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi, Suriye’nin Şam kentinin Diwela bölgesindeki Mar Ilyas Kilisesi’ne yönelik canlı bomba saldırısını kınadı.

Özerk Yönetim’in açıklaması şöyle:

“Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi, Şam’ın Diwêla bölgesindeki Mar Ilyas Kilisesi’ni hedef alan bu korkakça terörist saldırısını şiddetle kınıyor. Bu saldırının sonucu birçok sivil katledildi. Bu vahşi eylem nedeniyle acımızı ve üzüntümüzü ifade ediyor, şehit ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

İbadet yerlerini ve sivil toplantıları hedef almak, en barbar terör eylemlerinden biridir ve toplumun barışını ve Suriye toplumunun çoğulcu mozaiğini hedef alan karanlık zihniyetini göstermektedir. Bu barbar suçlar sadece insanların arasına korkuyu yaymayı amaçlamakla kalmayıp, aynı zamanda Suriye’deki zengin mozaiği ve ortak yaşamı hedef alma girişimidir.

Özerk Yönetim olarak, suçluların tespit edilip adalete teslim edilmesi için acil ve ciddi çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyoruz. Ayrıca terörle mücadelede iş birliğine hazır olduğumuzu belirtiyor ve tüm Suriye ve uluslararası tarafları terörle mücadelede sorumluluklarını üstlenmeye, destekçilerini hesap vermeye ve çeşitlilik ve adalete dayalı istikrarlı bir Suriye inşa etmek için çalışmaya çağırıyoruz.

Yaşamını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz ve Şam halkımıza bu acıya karşı desteğimizi gösteriyoruz.” (MA)

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