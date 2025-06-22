DEM Parti Şam’da kiliseye saldırıyı kınadı

Şam’daki saldırıyı kınayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, ‘Suriye halklarının kurtuluşu ortak ve demokratik bir geleceğin kurulmasından geçer’ dedi.

Artı Gerçek – Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Suriye’nin Şam kentinde Mar Elias Kilisesi’ne yönelik saldırıyı kınadı.

Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Şam’da Mar Elias Kilisesi’ne yönelik saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa diliyoruz. Başta Hristiyan cemaati olmak üzere Suriye halklarının başı sağolsun. Bu saldırının failleri ortaya çıkarılmalı; dini ve ulusal gruplara dair saldırılara zemin hazırlayan tekçi, mezhepçi, otoriter anlayışın sonuçları herkes tarafından görülmelidir. Suriye halklarının kurtuluşu, herkesin kendi kimliği ve inancıyla yaşayacağı ortak ve demokratik bir geleceğin kurulmasından geçer.” (HABER MERKEZİ)

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