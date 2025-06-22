Antalya’da tarihi kilisenin taşlarını söküp, bölgede mangal yapmışlar

Antalya’da Alanya Kalesi’nde ziyarete kapalı Cilvarda Burnu’ndaki 11. yüzyıldan kalma kilisenin taşlarını söküp, mangal yapanların bıraktığı atıklar dikkati çekti. Tarihi kilise çevresinin cam ve plastik şişe, yemek, poşet, izmarit, terlik gibi atıklarla kirletildiği gözlendi.

Alanya’nın simgelerinden kale, denizden yaklaşık 250 metre kadar yükselen yarımada üzerinde, 6,5 kilometre uzunluğundaki surlarıyla her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor. Yarımada ucunda uzunluğu 400 metreyi bulan sarp kayalıktan oluşan Cilvarda Burnu ve üzerindeki tarihi yapılar kentin silüetini güzelleştiriyor. Ziyarete kapalı olan Cilvarda Burnu’nda halk arasında ‘darphane’ olarak anılan ve 11. yüzyılda kesme taşlardan inşa edilen kilise ve manastır yer alıyor.

PATİKA ATIKLARLA DOLU

Kaledeki mezarlığı çevreleyen surların arasında demir parmaklığı aşarak, sarp kayalıktaki patikadan yaklaşık 1 saat yürünerek ulaşımın sağlandığı yıkıntıda ayakta kalan kilise ve kubbesi yer alıyor. Ziyarete kapalı olmasına rağmen zorlu patikadan Cilvarda Burnu ve tarihi kiliseye gelenlerin bıraktığı atıklar dikkati çekti. Patikada çalılar arasında şişe kırıkları, cam ve plastik şişeler, yiyecek artıkları, poşet ve izmarit gibi çöpler gözlendi. Patikadaki kayalıklara bazılarının boyayla sevgilisinin ismini yazıp kalp işareti yaptığı görüldü.

35 METRE YÜKSEKTEKİ SARP KAYALIKTA, ULAŞIMI YOK

Denizden yaklaşık 35 metre yüksekte sarp kayalığa konumlu tarihi kilisenin içerisine girenlerin taşları söküp, ateş alanı hazırladığı ve mangal yapıp duvarlara zarar verdiği görüldü. Duyarsız kişilerce kilise içerisinde ateş yakılması, kömür, odun atıkları ile poşet içerisinde çöpü bırakılması tepki çekti.

Cumhuriyet Gazetesi