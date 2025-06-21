Türkiye Ermeni toplumunun önemli kaybı: Dikran Gülmezgil hayatını kaybetti

Karagözyan Vakfı Başkanı Dikran Gülmezgil 74 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Gülmezgil’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gülmezgil uzun yıllardır Türkiye Ermeni toplumunda yöneticilik yapmış, toplumun önde gelen isimlerinden biriydi.

Gülmezgil uzun süredir Karagözyan Okulu ve Yetimhanesi’nin da yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu.

Gülmezgil’in bir süredir sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Ancak Gülmezgil’in 20 Haziran gecesi bir kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gülmezgil aynı zamanda Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesiydi.

Erken yaşlarda iş hayatına başlayan Dikran Gülmezgil, Çağdaş Faktoring, Meliks İnşaat Tekstil, Global Meyve Suları, Çağdaş Grup Kozmetik ve Medikal Ürünleri ve Maya Konaklama Seyhıat Turizm şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Gülmezgil, Sev-Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın Yönetim Kurulu Üyesiydi. Gülmezgil 1950 yılında Sivas’ta doğmuştu. Eşi Nadya Gülmezgil’i bir süre önce kaybeden Dikran Gülmezgil bir kız çocuk ve torun sahibiydi.

Agos olarak Gülmezgil ailesine, Karagözyan camiasına ve Galatasaray Kulübü’ne başsağlığı dileriz.

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