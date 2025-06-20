Paşinyan: Türkiye Ermenistan, Ermenistan da Türkiye için tehdit değil

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde İstanbul’da Ermeni toplumunun temsilcileri ve Ermeni basını ile bir araya geldi. Paşinyan Türkiye-Ermenistan ilişkileri konusunda önemli mesajlar verdi.

YETVART DANZİKYAN- PAKRAT ESTUKYAN

Toplantıya Türkiye Ermeni toplumundan vakıf ve kurum temsilcileri, Türkiye Katolik Ermenileri Ruhani Lideri Kerabaydzar Kazancıyan, Ermeni Protestan Kilisesi Pastörü Kirkor Ağabaloğlu, Ermeni Vakfılar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, AKP İstanbul milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve İstanbul Ermeni basınının temsilcileri katıldı. Rakel Dink de buluşmaya katılan isimler arasındaydı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye Ermenistan Normalleşme Süreci Temsilcisi Ruben Rubinyan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Vahan Gostanyan ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü nezdinde Ermenistan’ın İstanbul Daimi Temsilcisi Nairi Bedrosyan da toplantıda bulundu. Türkiye Ermenileri Patrikliği’nden herhangi bir temsilci buluşmada yer almadı. İstanbul Beşiktaş’taki Conrad Otel’deki buluşma yaklaşık iki saat sürdü. Buluşmayı Agos Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan ve Agos Ermenice Sayfalar Editörü Pakrat Estukyan da izledi.Paşinyan gerek ziyaretin gerekse Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı. Paşinyan iki ülke arasındaki doğrudan ikili görüşmelerin önemine değindi ve normalleşme süreci öncesinde ve sürecin başlarında üçüncü ülkeler aracılığıyla görüşmeler yapıldığını hatırlattı. Paşinyan önlerinde süreci ilerletmek için iyi bir imkan olduğunu söyledi. Ermenistan Başbakanı ayrıca uluslararası gelişmeler eşliğinde böyle bir toplantının yapılmasının da önemli olduğunu ifade etti ve bu çerçevede yeni ilişkiler geliştirme ihtimali olduğunu söyledi.

Paşinyan, Türkiye ile normalleşme süreci başladığında kendi aralarında “Acaba başarılı olacak mı?” diye bir sorunun gündeme geldiğini söyledikten sonra “Sorunları doğru tanımlamak gerekir, bir yola adım attık, sorunları çözmenin en önemli yolu karşınızdakini doğrudan dinlemek ve başarıya inanmaktır” diye konuştu.

Süreçle ilgili abartılı beklentiler içinde olmamak gerektiğini belirten Paşinyan, “Üç yıl önce böyle temaslar bile abartılı bir beklenti sayılıyordu” dedi.

“Sürekliliği sağlamak gerekir” diyen Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da davet için teşekkür etti.

Paşinyan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nin 2026’da Ermenistan’da yapılacağını hatırlatarak kendisinin de Erdoğan’ı bu zirve vesilesiyle Yerevan’a davet edeceğini vurguladı.

“Erdoğan’ı Ermenistan’a davet edeceğim”https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F739462455194143%2F&show_text=false&width=267&t=0

Doğrudan temasların çok önemli olduğunu sık sık vurgulayan Paşinyan, Türkiye Ermeni toplumunun da iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde bir rol oynayabileceğini söyledi ve bu çerçevede Hrant Dink’i anarak onun çabalarını hatırlattı.

Paşinyan bir soru üzerine tüm dünya Ermenilerini temsil etme gibi bir iddiası ve görevi olmadığını belirtirken yine bir soru üzerine Türkiye’deki Ermenistanlıların günlük sorunlarını çözmek için yeni mekanizmalar geliştirilebileceğini kaydetti, “İkili temas olmayınca işte böyle sorunlar yaşanıyor” dedi.

Ermenistan’ın gündeme getirdiği ”Barış Kavşağı” projesi üzerinden duran Paşinyan, Ankara’nın bu projeyle ilgili tutumunun sorulması üzerine temasların, Türkiye’nin konuya tamamen hakim olması için de bir imkan olduğunu hatırlattı. Ankara ve Bakü bilindiği gibi Nahçivan ile Azerbaycan’ı birbirine bağlayacak, Ermenistan topraklarından geçecek ancak Ermenistan kontrolünde olmayacak “Zengezur koridoru” isimli bir politikayı gündemde tutuyor. Ermenistan ise Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve İran’ı da kapsayan, tüm ulaşım yollarını açacak “Barış Kavşağı” projesini uluslararası toplumun gündemine sunmuş durumda.

Paşinyan Türkiye’deki milliyetçi çevrelerin düşmanca bir dil kullanmasıyla ilgili bir soruya yanıt verirken ilginç bir benzetme yaparak “Barış Kavşağı, Turan yoluna engel değil, yol hazır zaten, bir su yolu varsa bu suyu hep beraber içebiliriz, bir engel yok” dedi.

Paşinyan konuşmasında yeni bir dönemin içinde olunduğunu vurgulayarak, “Türkiye Ermenistan, Ermenistan da Türkiye için tehdit değil” ifadesini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erdoğan ile Cuma akşamüzeri gerçekleşecek görüşme öncesinde İstanbul’daki bir kiliseye giderek mum yakacağını da söyledi.

Türkiye Ermenileri Patrikliği’nden hiçbir temsilcinin toplantıya katılmadığının hatırlatılması üzerine Paşinyan, “Onlar bana gelmiyorsa ben onlara giderim” dedi. Paşinyan’ın bu sözleri katılımcılardan alkış aldı. Ancak Patrikhane’nin sürpriz bir şekilde bugün kapalı olması nedeniyle ruhanilerle bir temas mümkün görünmüyor.

Ermeni toplumu içinde, Paşinyan’ın Ermenistan’da Tüm Dünya Ermenileri Ruhani Lideri II. Karekin ile yaşadığı gerilimin bugünkü toplantıya da yansıdığı yorumları yapıldı.

Paşinyan’ın Erdoğan ile görüşme bittikten sonra bu gece Ermenistan’a dönmesi bekleniyor.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/33963/pasinyan-turkiye-ermenistan-ermenistan-da-turkiye-icin-tehdit-degil