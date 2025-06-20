Paşinyan Kumkapı’daki Ana Kilise’de mum yaktı, Gomidas heykeline çiçek bıraktı

Lusyen Kopar

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan İstanbul ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öncesinde Kumkapı’daki Ana Kilise’de mum yaktı, dua etti, patrikhane bahçesindeki Gomidas heykeline çiçek bıraktı.

Paşinyan Erdoğan ile görüşmesi öncesinde İstanbul’da Ermeni toplumu temsilcileri ve basını ile biraraya geldi, önemli mesajlar verdi.

Bu görüşme sonrasında Paşinyan Kumkapı’da Patrikhane karşısındaki Meryem Ana Kilisesi’ne gitti. Patrikhane bugün sürpriz bir şekilde kapalı olduğu için Paşinyan’ı Kumkapı Bezciyan Okulu vakfı Başkanı Hrant Moskofyan ve vakıf yetkilileri ağırladı. Kilisede mum yakan ve dua eden Paşinyan daha sonra Bezciyan Okulu’nu gezdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan daha sonra Patrikhane bahçesindeki Gomidas heykeline çiçek bıraktı. Paşinyan burada herhangi bir ruhani tarafından ağırlanmadı, Başbakan’a Kumkapı Bezciyan Okulu vakfı yöneticileri eşlik etti.

Ermeni toplumu içinde, Paşinyan’ın Ermenistan’da Tüm Dünya Ermenileri Ruhani Lideri II. Karekin ile yaşadığı gerilimin bugünkü toplantıya da yansıdığı yorumları yapıldı.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/33967/pasinyan-kumkapidaki-ana-kilisede-mum-yakti-gomidas-heykeline-cicek-birakti