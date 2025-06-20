Paşinyan Erdoğan’ı Yerevan’a davet etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran’da Türkiyr Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde İstanbul’da Ermeni toplumunun temsilcileri ve Ermeni basını ile bir araya geldi. Paşinyan Türkiye-Ermenistan ilişkileri konusunda önemli mesajlar verdi.

Toplantıya Türkiye Ermeni toplumundan vakıf ve kurum temsilcileri, Türkiye Katolik Ermenileri Ruhani Lideri Kerabaydzar Kazancıyan, Ermeni Protestan Kilisesi Pastörü Kirkor Ağabaloğlu, Ermeni Vakfılar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, AKP İstanbul milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve İstanbul Ermeni basınının temsilcileri katıldı. Hrant Dinkin eşi Rakel Dink de buluşmaya katılan isimler arasındaydı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Vahan Gostanyan ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü nezdinde Ermenistan’ın İstanbul Daimi Temsilcisi Nairi Bedrosyan da toplantıda bulundu. Türkiye Ermenileri Patrikliği’nden herhangi bir temsilci buluşmada yer almadı. İstanbul Beşiktaş’taki Conrad Otel’deki buluşma yaklaşık iki saat sürdü. Buluşmayı Agos Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan ve Agos Ermenice Sayfalar Editörü Pakrat Estukyan da izledi.

Paşinyan gerek ziyaretin gerekse Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı. Paşinyan iki ülke arasındaki doğrudan ikili görüşmelerin önemine değindi ve normalleşme süreci öncesinde ve sürecin başlarında üçüncü ülkeler aracılığıyla görüşmeler yapıldığını hatırlattı. Paşinyan önlerinde süreci ilerletmek için iyi bir imkan olduğunu söyledi. Ermenistan Başbakanı ayrıca uluslararası gelişmeler eşliğinde böyle bir toplantının yapılmasının da önemli olduğunu ifade etti ve bu çerçevede yeni ilişkiler geliştirme ihtimali olduğunu söyledi.

Paşinyan, Türkiye ile normalleşme süreci başladığında kendi aralarında “Acaba başarılı olacak mı?” diye bir sorunun gündeme geldiğini söyledikten sonra “Sorunları doğru tanımlamak gerekir, bir yola adım attık, sorunları çözmenin en önemli yolu karşınızdakini doğrudan dinlemek ve başarıya inanmaktır” diye konuştu.

Süreçle ilgili abartılı beklentiler içinde olmamak gerektiğini belirten Paşinyan, “Üç yıl önce böyle temaslar bile abartılı bir beklenti sayılıyordu” dedi.“Sürekliliği sağlamak gerekir” diyen Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da davet için teşekkür etti.

Paşinyan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nin 2026’da Ermenistan’da yapılacağını hatırlatarak kendisinin de Erdoğan’ı bu zirve vesilesiyle Yerevan’a davet edeceğini vurguladı.

“Erdoğan’ı Ermenistan’a davet edeceğim”.

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ERMENİ HABER AJANSI