Paşinyan-Erdoğan İstanbul’da buluştu, normalleşme sürecinde atılabilecek adımlar ele alındı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine İstanbul’a geldi ve akşam saatlerinde Dolmabahçe’de iki lider biraraya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi törenle karşıladı.



Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan birbirlerine heyetlerini takdim ederek görüşmeye geçti.



Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer aldı.

Görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar başta olmak üzere bölgeyi ilgilendiren güncel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı şu açıklamayı yaptı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı İstanbul’da kabul etti.

Kabulde Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar başta olmak üzere, Güney Kafkasya’daki barış ve diyalog süreci ile bölgemizi ilgilendiren güncel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, mevcut konjonktürde Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış müzakerelerinde varılan mutabakatın önemine dikkat çekti. Türkiye’nin bölgenin “kazan-kazan” anlayışıyla kalkındırılması hedefiyle yürütülen çabalara her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

Kabulde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında atılabilecek adımlar da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sadece Kafkasya’da değil, tüm bölgede istikrarın tesisi için diplomasinin tüm imkanlarını kullandığını, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bölgede oluşturduğu riskleri bertaraf etme amacıyla liderlerle temaslarına devam ettiğini söyledi.”

Ermenistan basınına yansıyan haberlerde de şu bilgiler yer aldı:

“Görüşmede taraflar Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecini ele aldı, yapıcı diyaloğu sürdürmenin ve somut sonuçlar elde etmenin önemini vurguladı.



Muhataplar ayrıca bölgesel olaylara ve bu bağlamda ikili işbirliğinin olası yönlerine de değindi.



Başbakan Paşinyan, Ermenistan’ın bölgede barış ve istikrarı sağlama sürecine olan bağlılığını vurguladı ve komşularıyla ilişkilerin normalleşmesi politikasının sürdürülmesine olan bağlılığını vurguladı.



İki ülkenin liderleri doğrudan temasları ve diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını yinelediler.



Ermenistan-Azerbaycan barış süreci ve Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin “Barış Kavşağı” projesi hakkında görüş alışverişinde bulundular.”

Ermenistan Başbakanı Paşinyan X’ten yaptığı paylaşımda Ermenistan’ın Güney Kafkasya’da barış ve istikrar inşa etmeye kararlı olmayı sürdürduğunu vurguladı.Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdim. Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecini, bölgesel gelişmeleri ve sürekli diyalogun önemini ele aldık. Ermenistan, bölgemizde barış ve istikrar inşa etmeye yönelik taahhütünüe bağlı kalmaya devam ediyor”.

Bu görüşme öncesinde Paşinyan İstanbul’da Türkiye Ermeni toplumu ve Ermeni basını ile buluştu önemli mesajlar verdi.



https://www.agos.com.tr/tr/yazi/33968/pasinyan-erdogan-istanbul-da-bulustu-normallesme-surecinde-atilabilecek-adimlar-ele-alindi