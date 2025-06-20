Meclis’teki gerilimin ardından… Müsavat Dervişoğlu’ndan dikkat çeken ziyaret

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün ‘Ermeni soykırımı’ tartışmasının yaşanmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Talat Paşa’nın mezarını ziyaret etti.

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün ‘Ermeni soykırımı’ tartışması yaşandı.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Talat Paşa için yapılan anıta ilişkin, “On binlerce Ermeni için bir anıt dikilmesi gerekirken onların ölüm emrini veren biri için anıt dikilmesini kabul etmiyoruz” dedi.

İYİ Parti Milletvekili Şenol Sunat’ın, “Bu kişiyi lanetliyorum” demesi üzerine Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl ise “lanetlemek” kelimesinin ağır bir kelime olduğunu söyleyerek kendisini uyardı.

İYİ Parti Denizli Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Yasin Öztürk ise Bingöl’ün önündeki Divan Kürsüsüne vurarak, “Siz de tarafsız olun. Olmaz öyle. Ermeni soykırımı diyor, tarafsız ol” diyerek ayağa kalktı. Tartışmanın tırmanması üzerine oturuma ara verildi ve Öztürk hakkında kınama cezası verildi.

“MANEVİ MİRASIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Gelişmelerin ardından İYİ Parti lideri Dervişoğlu, bugün İstanbul Şişli’deki Talat Paşa mezarını ziyaret etti.

Talat Paşa’nın mezarına çelenk bırakan Dervişoğlu, daha sonra dua etti.

Dervişoğlu, burada bulunan Enver Paşa, Mithat Paşa ile diğer mezarları da ziyaret edip, karanfil bıraktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Böyle manevi atmosferden nutuk irade edecek değilim. Ama günün anlamı ve önemine binaen ifade ediyorum ki ‘Bir Talat ölür, binlerce Talat yetişir.’ Biz bu manevi mirasın sonuna kadar takipçisi olacağız. Türkiye ve Türk düşmanlarına asla ve kata fırsat tanımayacağız” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi