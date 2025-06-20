İstanbullu Ermeni siyasetçi Nurhan Çetinkaya Ermenistan Başbakanı’nın Türkiye ziyaretini değerlendirdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran Cuma günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde İstanbul’da Ermeni toplumunun temsilcileri ve Ermeni basını ile bir araya geldi.

Paşinyan Türkiye-Ermenistan ilişkileri konusunda önemli mesajlar verdi. Toplantıya Türkiye Ermeni toplumundan vakıf ve kurum temsilcileri, Türkiye Katolik Ermenileri Ruhani Lideri Kerabaydzar Kazancıyan, Ermeni Protestan Kilisesi Pastörü Kirkor Ağabaloğlu, Ermeni Vakfılar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, AKP İstanbul milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve İstanbul Ermeni basınının temsilcileri katıldı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye Ermenistan Normalleşme Süreci Temsilcisi Ruben Rubinyan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Vahan Kostanyan ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü nezdinde Ermenistan’ın İstanbul Daimi Temsilcisi Nairi Bedrosyan da toplantıda bulundu.

Ermenihaber.am’e konuşan İstanbullu Ermeni iş adamı, eski Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurhan Çetinkaya Başbakan Paşinyan’ın Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

Biliyorsunuz Ermenistan Başbakanı ilk kez çalışma ziyareti için Türkiye’ye geldi. İstanbul’da Türkiye Ermeni toplumu temsilcileri ile bir araya geldi. Başbakan Paşinyan’ın ziyaretini ve bu görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yıllar sonra Ermenistan Başbakanı’nın Türkiye’ye gelmesi çok önemli bir durumdur. Hem Türkiye’de yaşayan Ermeniler hem Ermenistan’ı seven Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları çok mutlu oldular. Bugün çok önemli bir şeye tanık olduk. Paşinyan Ermeni cemaati temsilcileri ile buluşmuş.

Bakıyorum güzel bir tablo var. Orada milletvekilleri, Meclis üyeleri ve basın temsilcileri, vakıf başkanları var. Paşinyan’ın görmek istediği bir tablo olsa da aslında bana göre Paşinyan’ın görmek istediği tablo Türkiye’de yaşayan akademisyenler, sanatçılar, gençler.. Bir dolu gencimiz var. Pırıl pırıl. Hepsi iyi yerlerde.

Genç iş insanları var mesela. Bunların olması lazımdı. Bunu kim organize etti bilemiyorum ama eğer Patrikhane yaptıysa Patrikhanenin kendi listesini tekrar gözden geçmesini tavsiye ederim.

Eğer Patrikhane değil başka bir kurum yaptıysa onların da artık aynı listeyi tekrardan kullanmak yerine bir güncellemesini tavsiye ederim. Eğer Karadeniz Ekonomik İşbirliği temsilcisi Nairi Bedrosyan bey yaptıysa, bence o da biraz artık bir temsilci dışında çünkü diplomasinin olmadığı bir yerde eğer bir temsilci varsa o temsilci aynı zamanda Fahri Büyükelçidir. Biraz cemaati tanıması icap eder. Halkı tanıması icap eder. Sokağa çıkması icap eder. Bu işler memur gibi olmaz.

Bazı şeyler görevi gereğiyle ama bazıları da Fahri olur. O yüzden böyle bir buluşmanın bu kadar az sayıda insanın (olması beni üzdü. Umarım aynı hataları daha sonra yapmazlar.

-Paşinyan-Erdoğan görüşmesinden beklentileriniz nelerdir?

Tabii bu tarih anı da üstünü örtmemek lazım. Önümüzdeki süreçte kapının açılması, Türkiye ile Ermenistan arasında ticari ilişkiler, diplomatik ilişkiler, sosyal ilişkilerde olması tabii ki yıllardır benim çok istediğim, çok heyecanlandığım bir konuydu. Bu iş ona doğru gidiyor. Ve Sayın Paşinyan da çok özveriyle çalışıyor. Arkasına halkı alıyor, karşısına da Diasporayı. Bunlar zor işler.

Hele ekonomik olarak da böyle sıkıntılı bir ülke için. Diasporanın sürekli baskısına rağmen gelip Türkiye’de bu işi yapması için koca bir yürek ister. Onu da yüreğinden dolayı tebrik ediyorum. Umarım kapılar açılır. Kapı açıldığı zaman çok kontrol olması lazım.

ERMENİ HABER AJANSI