Hrant Dink Vakfı’ndan Tıbrevank öğrencilerine: Kapsayıcı Dil Atölyesi

Hrant Dink Vakfı’nın 19 Haziran Perşembe günü Tıbrevank Lisesi öğrencileriyle yaptığı “Kapsayıcı Dil Atölyesi”ne 9. sınıflardan 20 öğrenci katıldı.

Hrant Dink Vakfı, 19 Haziran Perşembe günü Özel Surp Haç Tıbrevank Lisesi 9. sınıf öğrencileriyle “Kapsayıcı Dil Atölyesi” düzenledi.

Liana Erişsever ve Aslı Yolcu Sağlam’ın yürütücü olduğu atölyeye 20 öğrenci katıldı.

Nefret söylemiyle mücadelede, dili kapsayıcı şekilde kullanmanın uzun vadede en etkili yollarından biri olduğunu savunan, bir arada yaşamı güçlendirmek için farkındalık yaratmanın önemini öğretmeyi ve insan hakları odaklı yeni bir dil kurulmasına katkı sunmayı amaçlayan atölye 2,5 saat sürdü.

Videolar, sunumlar, bireysel ve grup oyunlarıyla şekillenen etkinlikte öğrenciler; kapsayıcılık, kalıpyargılar, önyargılar, ayrımcılık, eşitsizlik ve kapsayıcı dil hakkında hem öğrendiklerini pekiştirdiler ve yeni perspektifler kazandılar hem de yeni bilgiler edindiler.

‘Kapsayıcı Dil Atölyesi’nde yapılan çalışmalarda, dört gruba ayrılmış öğrencilerden ellerine verilen ve nefret söylemi ve ayrımcı dil kullanılmış olan haberleri okumaları, daha sonra da haberin içeriğini değiştirmeden kapsayıcı dil kurallarına uygun bir habere dönüştürmeleri istendi. Çalışma sonunda ekiple yapılan değerlendirmeler neticesinde, katılım sağlayan 9. sınıf öğrencilerinin ayrımcılık ve eşitsizlik konularına olan duyarlılıklarının arttığı görüldü.

Agos