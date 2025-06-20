Dolmabahçe’de ‘tarihi’ görüşme: Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Diplomatik ilişkileri bulunmayan iki ülkenin bu görüşmesi ‘tarihi’ olarak nitelendiriliyor.

Artı Gerçek – Türkiye’ye “tarihi” olarak nitelendirilen bir ziyaret gerçekleştiren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde görüştü. İki lider arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

İstanbul havalimanında Dışişleri Bakan Yardımcısı Berrin Ekinci tarafından karşılanan Paşinyan, ilk olarak Türkiye’deki Ermeni toplumu temsilcileriyle bir araya geldi.

Paşinyan akşam Erdoğan ile İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Erdoğan konuk Başbakanı burada resmi törenle karşıladı.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer aldı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar başta olmak üzere Güney Kafkasya’daki barış ve diyalog süreci ile bölgeyi ilgilendiren güncel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında atılabilecek adımların da ele alındığı belirtilen açıklamada, “İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bölgede oluşturduğu riskleri bertaraf etme amacıyla liderlerle temaslarına devam ettiğini söyledi” ifadelerine yer verildi.

NEDEN TARİHİ DENİYOR?

Ermenistan başbakanının ziyareti, Ankara ve Erivan’ın 2021 yılında ilişkileri normalleştirmek için özel temsilciler ataması ile başlayan süreçle birlikte gerçekleşti.

Paşinyan daha önce 2023 yılında, seçimleri kazanan Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı yemin törenine katılmak üzere Türkiye’yi ziyaret etmişti. İkili ayrıca 2022 yılında Prag’da düzenlenen bir toplantı çerçevesinde de görüşmüştü.

Nikol Paşinyan’ın “çalışma ziyareti” olarak açıklanan ziyareti, Ermenistan’dan Türkiye’ye bu kapsamda yapılan ilk resmi ziyaret olması nedeniyle “tarihi” olarak nitelendiriliyor ve “iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine dönük önemli bir adım” olarak değerlendiriliyor.

Türkiye ile Ermenistan’ın diplomatik ilişkileri bulunmuyor. Paşinyan’ın ziyaretiyle birlikte bu doğrultuda ilave adımların atılması bekleniyor.

Azerbaycan’ın yakın müttefiki Türkiye, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ ihtilafı nedeniyle 1993 yılında Ermenistan ile sınırını kapatmıştı.

2020 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ konusunda altı hafta süren çatışma sırasında Türkiye Azerbaycan’ı desteklemiş, çatışmalar Rusya’nın arabuluculuğunda Azerbaycan’ın bölgenin önemli bir bölümünün kontrolünü yeniden ele geçirdiği bir uzlaşmayla sona ermişti.

Türkiye ve Ermenistan arasında, 1915 yılında bir çok tarihçinin “Ermeni soykırımı” olarak nitelendirdiği tehcir ve zorunlu göçler nedeniyle de gerilimler yaşandı.

Paşinyan’ın ziyareti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türkiye ziyaretinden hemen sonra gerçekleşiyor.

Türkiye’nin Ermenistan ile normalleşme sürecinde, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini gözeterek adımlar attığı belirtiliyor. Henüz Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı bir barış anlaşması imzalanmadı. Ermenistan, Ankara’nın Bakü’yü bu konuda ikna etmesini istiyor.

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