Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı kabul etti.

Kaan Bozdoğa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi törenle karşıladı.

Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan birbirlerine heyetlerini takdim ederek görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer aldı.

İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Paşinyan’ı kabulüne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kabulde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar başta olmak üzere, Güney Kafkasya’daki barış ve diyalog süreci ile bölgeyi ilgilendiren güncel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, mevcut konjonktürde Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış müzakerelerinde varılan mutabakatın önemine dikkati çekti.

Erdoğan, Türkiye’nin, bölgenin “kazan-kazan” anlayışıyla kalkındırılması hedefiyle yürütülen çabalara her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Kabulde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında atılabilecek adımlar da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sadece Kafkasya’da değil, tüm bölgede istikrarın tesisi için diplomasinin tüm imkanlarını kullandığını, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bölgede oluşturduğu riskleri bertaraf etme amacıyla liderlerle temaslarına devam ettiğini söyledi.

AA