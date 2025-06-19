TBMM’de Talat Paşa ve Ermeni Soykırımı tartışması: İYİ Partili vekil CHP’li Başkanvekilinin üzerine yürüdü

DEM Parti Milletvekili George Aslan’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Talat Paşa anıtı yaptırmasını eleştirerek Talat Paşa’dan katil diye söz etmesini ve “Ermeni soykırımı” ifadelerini kınamak için söz alan İYİ Parti Milletvekili Şenol Sunat’ın konuşmasını CHP’li TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl kesti. TBMM Divan Katibi İYİ Partili Yasin Öztürk, kürsüyü yumruklayıp “tarafsız ol” diyerek Bingöl’ün üzerine yürüdü.

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Talat Paşa heykeli yaptırmasıyla ilgili şunları söyledi:

“1915’de Osmanlı nüfusu 13 milyonken bu nüfusun yaklaşık üç milyonu Hristiyan halklar yani Ermeni, Rum ve Süryanilerden oluşuyordu. Bugün 2025 yılındayız aradan tam 110 yıl geçti. Türkiye’nin nüfusu 86 milyonken normal koşullarda Hristiyan halkların nüfusunun da milyonlara ulaşması gerekirken neden on binlerle ifade edilmektedir? Bu insanların başına ne geldi? Sorduğum bu soruya tabi hiçbir cevap gelmedi. Biz 1915’de Hristiyan halklara yönelik yaşanan soykırıma yönelik samimi bir yüzleşme beklerken aksine faillerin isimleri kamusal alanlara, sokaklara, parklara, okullara verilmekte ve anıtları dikilmektedir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Altındağ ilçesinde Talat Paşa için bir anıt yapıldı. 1915’de öldürülen, sürgüne gönderilen ve malları gasp edilen on binlerce Ermeni için bir anıt dikilmesi gerekirken onların ölüm emrini veren biri için anıt verilmesini kabul etmiyoruz. Bir halk için bazı kişiler kahraman olabilir ama başka halklar için bu insanlar kahraman değil birer katildir.”

Meclisteki tartışma DEM Partili George Aslan’ın, Ankara Belediyesi’nin Talat Paşa anıtını eleştirmesi ve Talat Paşa için katil demesi üzerine başladı: “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Altındağ ilçesinde Talat Paşa için bir anıt yapıldı. 1915'te… https://t.co/vLblI6mvSY pic.twitter.com/xvl7idcELN — serbestiyet (@serbestiyetweb) June 18, 2025

Bingöl: “Anıt ‘Gar katliamı’na yönelik dikilmiştir”

Oturumu yöneten CHP’li TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, “Sayın Aslan ithamda bulunurken somut, ayakları yere basan, ciddi bir şekilde ithamlarda bulunmalısınız. Soyut kavramlarla burada insanları itham etme hakkınız yok. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının diktiği anıt ‘Gar katliamı’na yönelik dikilmiştir. Bunun ötesi yoktur, lütfen araştırarak konuşun” dedi.

İYİ Partili Sunat: “Buraya çıkan kişiyi lanetliyorum”

İYİ Parti milletvekilleri, Aslan’ın konuşması sırasında tepki gösterdi.

Aslan’ın ardından söz alan İYİ Parti milletvekili Şenol Sunat ise şöyle konuştu:

“Maalesef görüyoruz ki bu kürsüye çıkan bazı partilerin mensupları tarihi saptırarak ve yüce Türk milletine iftira atarak ve burada hainleri kutsayarak konuşma yapmamalıdır. O yüzden buraya çıkan kişiyi lanetliyorum. Aslında sizlere söyleyecek çok söz var ama bu ara özgüven kazandınız gibi geliyor. Ama şunu bilin ki Türk milleti olarak ne Talat Paşa’ya ne sözde Ermeni soykırımı denilen ve yabancı kaynakların emperyal güçlerin sizlerin beyinlerine soktukları bu iftiraları asla Türk milleti kabul edilemez.”

Birleşime ara verildi

Sunat’ın konuşmasının kesilmesinin ardından, “Bir müsaade edin siz de konuşacaksınız, kesmeyin” diyen Tekin Bingöl, “Ama bakın sayın Sunat, ‘lanetliyoruz’ kelimesi çok ağır bir kelime. Böyle bir kelime kullanamazsınız” dedi.

İYİ Parti milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Yasin Öztürk ise Bingöl’ün masasına vurdu ardından, “Siz de tarafsız olun. Olmaz öyle. Ermeni soykırımı denmez” diyerek ayağa kalktı. Bingöl ise, “Divanda bağırma, çık” yanıtı verdi ve birleşime ara verdi.

Meclisteki tartışma DEM Partili George Aslan’ın, Ankara Belediyesi’nin Talat Paşa anıtını eleştirmesi ve Talat Paşa için katil demesi üzerine başladı: “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Altındağ ilçesinde Talat Paşa için bir anıt yapıldı. 1915'te… https://t.co/vLblI6mvSY pic.twitter.com/xvl7idcELN — serbestiyet (@serbestiyetweb) June 18, 2025

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