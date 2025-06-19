Soykırım Müzesi’ne ABD’li profesörden değerli bağış: Musa Dağı direnişine ve Ermeni yetimlere dair nadir belgeler

Ermenistan’daki Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, önemli bir bağışla arşivini genişletti. Kaliforniya Devlet Üniversitesi (Northridge) öğretim üyesi, edebiyat doktoru ve profesör Vahram Shemmassian, yıllar süren koleksiyonculuk ve akademik çalışmalarının sonucunda topladığı nadir ve çok kıymetli belgeleri Müze-Enstitü’ye bağışladı.

Shemmassian, Armenpress’e verdiği demeçte, bağışladığı materyaller arasında en dikkat çekici olanının 1920’li yıllarda Lübnan’ın Gazir kasabasındaki bir yetimhanede Ermeni kız çocukları tarafından dokunmuş halı olduğunu belirtti. Bu halının tarihî ve kültürel açıdan büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Profesör Shemmassian, koleksiyonda yer alan diğer materyallerin ise Musa Dağı direnişiyle ilgili olduğunu ifade etti.

“Bunlar benim özel arşivimden gelen ve hiçbir resmi arşivde bulunmayan eşsiz parçalardır. Bunları çoğunlukla ABD’de yaşayan göçmen Ermenilerin torunlarının evlerinden yıllar içinde topladım. Son 40 yılda 12 farklı ülkeden arşiv belgeleri derledim. Ancak hâlâ insanların evlerinde soykırıma dair birçok kişisel belge var. Ben de bu belgeleri ortaya çıkarmak ve toplamak için çalışıyorum,” dedi.

Bağışlananlar arasında Musa Dağı’ndan Amerika’ya göç eden kişilerin pasaportları, çeşitli mektuplar, zarflar ve Musa Dağı kutlamalarına dair ilanlar yer alıyor.

Shemmassian, bu değerli belgelerin kamuya açık hale gelmesinin önemine dikkat çekerek, bunları aşamalı olarak Soykırım Müzesi’ne bağışlamaya devam edeceğini belirtti.

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Vakfı Müdürü Edita Gzoyan, bu bağışın kurumun koleksiyonu açısından çok değerli bir katkı olduğunu ifade etti.

Gzoyan, “Müze olarak soykırım, Batı Ermenistan, hayatta kalanlar ve kurbanlara dair fotoğraflar, belgeler ve kişisel eşyaları topluyoruz. Bu çalışmalar müzemizin temel faaliyet alanlarından biridir. Son yıllarda özellikle bağışlar yoluyla çok önemli belgeler arşivimize kazandırıldı. Diasporadaki yurttaşlarımız da bu materyallerin korunması ve değerlendirilmesi açısından Müze-Enstitü’nün önemini anlamış durumdalar,” ifadelerini kullandı.

Edita Gzoyan ayrıca, profesörün Musa Dağı direnişine dair tüm arşivini bağışlama kararı nedeniyle onun adına özel bir koleksiyon bölümü oluşturacaklarını da sözlerine ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu