Papa ünlülerin akrabası çıktı

New York Times, soy kütüğü uzmanlarıyla işbirliği yaparak, Papa’nın son 500 yıldaki soyunu inceledi. Araştırmaya göre 14’üncü Papa Leo’nun (69), pop müzik şarkıcısı Madonna, oyuncu Ryan Gosling, siyasetçi Hillary Clinton, eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ve Holywood yıldızı Angelina Jolie ile aynı soy ağacında yer aldığı ve uzaktan akraba olduğu ortaya çıktı. ABD’den çıkan ilk Papa olan Leo ile dünyaca ünlü isimler arasındaki akrabalık bağı, 1500’lü yıllarda Kanada’da yer alan Quebec’te yaşamış Louis Boucher de Grandpre adlı Fransız kökenli yerleşimciye kadar uzanıyor.

SİYAHİ ATALARI DA VAR

Soybilim uzmanlarına göre, 16 ve 17’nci yüzyıllarda Quebec’e yerleşen sınırlı sayıda Avrupa kökenli aile, nesiller içinde hem Kanada’da hem de daha sonra Amerika kıtasının diğer bölgelerinde geniş aile fertleri üzerinden devam eden bir soy zinciri oluşturdu. Bu soy zinciri ise 14’üncü Leo’yu bugün Madonna, Justin Bieber, Angelina Jolie, Hillary Clinton ve daha birçok ünlüyle uzaktan akraba yapmış oldu. Öte yandan araştırmaya göre, Katolik Kilisesi’nin yeni ruhani lideri, 17 Afrikalı-Amerikalı ataya da sahip. Papa’nın tespit edilen atalarından sekizi köle sahibi, pek çoğu ise siyahiydi. Asıl adı Robert Prevost olan 14’üncü Papa Leo, 14 Eylül 1955’te Chicago’da Louis Marius Prevost ve Mildred Martínez çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. 2023 yılında kardinal olarak göreve başlamasının ardından, 2025 yılında Papa seçilerek 14’üncü Leo unvanını aldı.

MADONNA’DAN MANİDAR PAYLAŞIM

14’üncü Papa Leo ile ortak bir ata paylaşıyor olduğu haberi, ünlü şarkıcı Madonna’nın (66) sessizliğini bozdu. Ünlü sanatçı, Instagram hesabından babasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Poz ver! Papa ile akrabaymışız!” notunu düştü. Madonna, 1989 yılında “Like a Prayer” adlı şarkısında yer alan cüretkâr sözler ve Hz. İsa’yı içeren erotik video klibi nedeniyle Katolik Kilisesi tarafından boykot edilmişti.

Hürriyet Gazetesi