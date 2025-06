Mirzoyan: Ermenistan, İran’daki Ermeniler ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yardımcı oluyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 18 Haziran’da Parlamento’daki hükümet soru-cevap oturumunda yaptığı açıklamada, İran ile İsrail arasındaki çatışmanın mevcut durumda giderek tırmandığını belirtti.

“Ne yazık ki, şu anda İran-İsrail çatışmasının sürekli olarak şiddetlendiğine tanık oluyoruz. Ermenistan’ın bölgesel barış konusundaki tutumu her zaman net olmuştur – biz her zaman barışın savunucusu olduk. Ancak bunun her zaman mümkün olmadığını görüyoruz,” dile getirdi.

Bakan ayrıca, hükümetin sadece İran’da bulunan Ermenilerle değil, çatışma bölgesindeki diğer ülkelerin vatandaşlarıyla da ilgilendiğini vurguladı.

Mirzoyan, “Konu bir insani mesele olduğundan, diğer ülkelerin vatandaşlarının tahliyesine veya onlara sığınma sağlamaya da katkıda bulunuyoruz. Örneğin, Hindistanlı bir öğrenci grubunun Ermenistan sınırını geçmesine yardımcı olduk ve kendi ülkelerine dönmelerini sağladık. Aynı şekilde Zimbabve, Çin, Fransa ve ABD vatandaşları da destek aldı. Bu süreç devam ediyor ve değerlendirmelerimize göre önümüzdeki günlerde bu yardımların kapsamı daha da artacaktır,” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI