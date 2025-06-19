Mimino Festivali üçüncü kez Dilican’da kültür ve lezzetleri buluşturacak

Ermeni-Gürcü kültürel ve gastronomik “Mimino” festivali, 21 Haziran’da Dilican kentinde üçüncü kez yapılıyor. Ermeni ve Gürcü takımların geleneksel yemeklerle yarıştığı Mimino Festivali’nde, müzikten dansa, el işlerinden sanat eserlerine uzanan zengin bir kültürel program ziyaretçileri bekliyor.

Ermenistan’ın Dilican kentinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ermeni-Gürcü Kültür ve Gastronomi Festivali Mimino, 21 Haziran Cumartesi günü yapılıyor.

Festival için Armenpress Basın Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, Ermenistan Turizm Federasyonu Başkanı Mehak Apresyan, festivalin programı hakkında konuştu. Festival boyunca mutfak sanatları, görsel sanatlar, müzik, şarkı, dans ve çeşitli yarışmalar gibi etkinlikler düzenleneceğini açıkladı.

Geleneksel mutfaklar sergilenip yarışacak

Festival, Ermenistan ve Gürcistan’dan mutfak ekiplerini bir araya getirerek hem yarışmalar hem de işbirlikleriyle iki ülkenin zengin mutfak mirasını ve tarihini gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Festivale katılan Ermeni ve Gürcü takımlar, her iki ülkenin geleneksel mutfaklarına ait çeşitli yemekleri hazırlayıp kendi stantlarında sergileyerek yarışacak. Kültürel ve müzikal alanlarda ise ziyaretçiler, her iki ülkenin ulusal şarkı ve danslarının sahne performanslarının yanı sıra sanat eserleri ve el işlerini de sergileme şansı bulacak.

Apresyan, bu tür etkinliklerin halklar arasındaki kültürel diyalogun ve dostluğun gelişmesine ve güçlenmesine önemli katkı sağladığını ifade etti. Ayrıca festivale ilginin yoğun olduğunu, sadece Gürcistan’dan değil, başka ülkelerden de çok sayıda misafirin etkinliği takip etmek için kente geldiğini söyledi.

Ermenistan’da festival turizmi öne çıkıyor

Festival, Ermenistan Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Turizm Komitesi tarafından destekleniyor. Komitenin Pazarlama ve Tanıtım Dairesi Başkanı Diana Karapetyan, Ermenistan’da festival turizminin hızla geliştiğini belirtti. Karapetyan’a göre, festival turizmi artık Ermenistan’da ayrı ve tanınabilir bir turizm ürünü haline gelmiş durumda. Toplantıda ayrıca Ermenistan’da ciddi anlamda festivallerin geliştirildiği, Yerevan Şarap Günleri ve Areni Şarap Festivali gibi etkinliklerin bu kapsamda öne çıktığı hatırlatıldı.

21 Haziran 2025 saat 16.00’da başlayacak festivale girişler ücretsiz olacak.

(Kaynak: ArmanPress)

Agos