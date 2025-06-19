Meğri otellerinde neredeyse boş oda kalmadı: Ermenistan-İran sınırında son durum

Son günlerde İran ile İsrail arasında devam eden askeri gerilim nedeniyle İran’dan Ermenistan’a Meğri üzerinden gelen ziyaretçi sayısında belirgin bir artış yaşanıyor. Bu durum, Meğri’de turizm faaliyetleri yürüten kuruluşlardan birinin yöneticisi Aşot Aramyan tarafından aktarıldı.

Aramyan’ın verdiği bilgilere göre, İran’ın hava sahasına yönelik kısıtlamalar nedeniyle ülkeyi kara yoluyla terk eden ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu Çin, Hindistan, Almanya, Rusya ve İran vatandaşları oluşturuyor. Bu kişiler arasında çeşitli büyükelçiliklerde ve fabrikalarda görevli personel de bulunuyor.

Meğri’deki otellerde neredeyse boş oda kalmadığı, ancak ziyaretçilerin genellikle sadece bir gece konaklaması sayesinde vardiyalı hizmet sunulabildiği belirtiliyor. Bu geçici konaklama eğilimi, artan yolcu trafiğine rağmen tüm ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak sağlıyor.

Meğri’den Yerevan’a taksiyle ulaşım ücretlerinin 200 ila 250 dolar arasında değiştiği, bu fiyatların yüksek görünmesine karşın yolcu sayısı, taşınan ağır bagajlar ve yol koşullarının zorluğu nedeniyle bu seviyelere ulaştığı ifade ediliyor.

Öte yandan, sınır kapısında herhangi bir yığılma yaşanmadığı, gümrük personelinin işlemleri hızlı ve düzenli şekilde organize ettiği bildiriliyor.

ERMENİ HABER AJANSI