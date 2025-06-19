İspanya’nın Alcàsser kenti Ermeni Soykırımı’nı tanıdı

İspanya’nın Alcàsser kentinin belediye meclisi, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan bir karar kabul etti. Böylece Alcàsser, İspanya’da bu yönde karar alan 42. şehir oldu.

İspanya merkezi hükümeti, Ermeni Soykırımı’nı henüz resmî olarak tanımamış olsa da, ülkedeki Ermeni toplumu bu yöndeki çabalarını sürdürüyor. Bugüne dek İspanya’nın 6 ili soykırımı tanıyan kararlar almış durumda.

Alcàsser Belediye Meclisi’ne sunulan önerge, İspanya’daki Ararat Ermeni Birliği tarafından hazırlanmıştı. “Orer” gazetesine göre, önerge oybirliğiyle kabul edildi.

Kabul edilen kararda, Osmanlı Türkiye’si tarafından gerçekleştirilen soykırım ve günümüz Türk yetkililerinin inkâr politikaları kınandı.

ERMENİ HABER AJANSI