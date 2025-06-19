İBB, TBMM’nin belediyelerin yurt açma yetkisini kaldırdığı gün önceki dönemlerde yandaş vakıflara verilen 3 yurt binasını geri aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin haziran ayı oturumlarının 3.birleşimi, Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li ilçe belediye başkanlarının tutuklanmasına yönelik yoğun tartışmaların yaşandığı toplantıda, toplam 114 gündem maddesi Meclis’te oylandı.

Haziran ayı oturumlarında, İBB’yi AKP’nin yönettiği dönemde Meclis’te iki yandaş vakfa verilen 3 yurt binası ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne verilen 1 taşınmaz tekrar İBB’ye kazandırıldı. Kararın, TBMM Genel Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisinin kaldırılarak bakanlıklara verildiği gün gelmesi dikkat çekti.

BİLAL ERDOĞAN’IN VAKFINA TAHSİS EDİLEN YURT BİNASI GERİ ALINDI

İBB Meclisi, İBB’yi AKP’nin yönettiği 2017 yılında AKP’ye yakın isimlerin yönetiminde olduğu İlim Yayma Cemiyeti’ne verilen Eyüp’teki bir yurt binası için yapılan protokolün feshedilmesini onayladı. Kararla birlikte, Eyüp Silahtarağa Caddesi’nde bulunan söz konusu yurt binası tekrar İBB’nin eline geçti.

İlim Yayma Cemiyeti’nin mütevelli heyeti başkanlığı koltuğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan bulunuyor.

İlgili komisyonun İBB Meclisi’ne havale ettiği ve olumlu görüş verdiği rapora AKP’li Meclis üyeleri ise ‘muhalefet şehri’ koydu.

İSMAİLAĞA’YA YAKIN YURT BİNALARI DA GERİ ALINDI

İBB Meclisi’nde oylanan bir diğer maddede de İsmailağa Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na 2017 yılında verilen iki yurt binasının geri alınmasıydı. Üsküdar Bulgurlu Mahallesi ve Kadıköy Merdivenköy Mahallesi’nde bulunan söz konusu yurt binaları için yapılan protokoller feshedildi.

BAKANLIĞA AİT BİNA BEYOĞLU BELEDİYESİ’NE VERİLDİ

Öte yandan İBB Meclisi, 2018 yılında 5 yıl süreyle bedelsiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilen Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nin Beyoğlu Belediyesi’ne 5 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmesini de onayladı.

Beyoğlu Belediyesi’nin, kendisine tahsis edilen Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’ni, geçen ay Vakıflar Genel Müdürlüğü kararı gerekçe gösterilerek boşaltılan Beyoğlu’ndaki tarihi kültür sanat mekanı Terra Santa Manastırı’nın yerine kullanacağı öğrenildi.

Cumhuriyet Gazetesi