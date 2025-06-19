Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü koleksiyonu değerli ve nadir eserlerle zenginleşti

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü, Kaliforniya Eyalet Üniversitesi (Northridge, ABD) öğretim görevlisi, Filoloji Doktoru Vahram Shemmassian’ın bağışıyla yeni ve son derece değerli materyallerle zenginleşti. Shemmassian, yıllar süren akademik çalışmaları ve koleksiyonculuk faaliyetleri sonucunda topladığı nadide eserleri müzeye bağışladı.

Bağışlanan eserler arasında, 1920’li yıllarda Lübnan’daki Gazir yetimhanesinde Ermeni yetim kızlar tarafından dokunmuş tarihi bir halı dikkat çekiyor. Bu halı, yalnızca sanatsal değil, aynı zamanda tarihî ve kültürel bakımdan da önemli bir simge niteliğinde. Koleksiyonda yer alan diğer materyaller ise Musa Dağı direnişiyle doğrudan ilişkili.

Shemmassian, bu materyallerin tamamının kendi kişisel koleksiyonuna ait olduğunu ve arşivlerde benzerlerinin bulunmadığını belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan göçmenlerin torunlarından topladığı belgelerin yanı sıra, son 40 yılda dünyanın 12 farklı ülkesinde gerçekleştirdiği arşiv araştırmaları sayesinde birçok değerli belgeye ulaşmış. Bununla birlikte, hâlâ pek çok kişisel belgenin ailelerin evlerinde saklı olduğunu ve bu belgelerin soykırıma dair yeni bilgiler sunabileceğini düşünüyor. Bu nedenle belgeleri keşfetmeye ve toplamaya devam ediyor. Müze-enstitüye bağışladığı son grup içinde Musa Dağı sakinlerine ait pasaportlar, mektuplar, zarflar ve direnişe adanmış çeşitli duyurular yer alıyor.

Shemmassian, elindeki geniş ve değerli arşivin kamuya açık hale gelmesini son derece önemli buluyor. Bu nedenle koleksiyonunu kademeli olarak Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’ne devretmeyi sürdürüyor.

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Vakfı Direktörü Edita Gzoyan, yapılan bağışı müze açısından son derece değerli bir katkı olarak değerlendiriyor. Enstitünün temel faaliyetlerinden birinin, soykırım ve Batı Ermenistan’a dair belgeleri, fotoğrafları, kişisel eşyaları toplamak olduğunu belirten Gzoyan, bu tür bağışların diaspora topluluklarının müzenin misyonuna duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu ifade ediyor. Son dönemde müze koleksiyonunun büyük ölçüde bağışlarla büyüdüğünü vurgulayan Gzoyan, Shemmassian’ın yaptığı bu ikinci büyük bağışla birlikte, onun adına özel bir koleksiyon bölümü oluşturulmasına karar verildiğini belirtiyor. Profesörün Musa Dağı direnişine adanmış tüm koleksiyonunu müzeye kazandırma kararı, bu özel bölümün temelini oluşturacak.

ERMENİ HABER AJANSI