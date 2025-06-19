Ermeni Natalie Safaryan Londra’daki uluslararası yarışmada birinci oldu

Natalie Safaryan, Londra’da düzenlenen Global Talent Confederation yarışmasında Ermenistan’ı temsil etti ve birincilik kazandı.

Londra’da gerçekleştirilen uluslararası Golden Time Talent yarışmasında birincilik elde eden Natalie Safaryan, artık Global Talent Confederation üyesi de oldu.

Şarkıcı, Instagram sayfasında bir video paylaşarak şu notu düştü:

“Harika bir haberi sizinle paylaşmak istiyorum… Artık Global Talent Confederation derneğinin bir üyesiyim ve bunu büyük bir gurur ve sorumlulukla kabul ediyorum. Bu iş birliğimizden böyle bir sonuç elde ettiğimiz için derneğe minnettarım. Bu, uluslararası sahnede kazandığım ilk kalıcı ve önemli uzun vadeli başarı ve üstelik İngiltere’de. Sertifikamı Londra’da resmi olarak almayı sabırsızlıkla bekliyorum.”

ERMENİ HABER AJANSI