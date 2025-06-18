İran’ın Ermenistan Büyükelçisi: Ermeni halkının manevi desteğini hissediyoruz

İran’ın Ermenistan Büyükelçisi Mehdi Sobhanî, başkent Yerevan’da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınayan tutumu nedeniyle Ermenistan hükümetine teşekkür etti.

“Bu saldırıyı açık şekilde kınayan kararlı duruşu için Ermenistan hükümetine minnettarız. Ayrıca, Ermenistan’ın samimi halkına dayanışma ve desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Ermeni halkının manevi desteğini hissediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail’in İran’a yönelik saldırısını kınamış ve “askerî operasyonların derhâl durdurulması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi” çağrısında bulunmuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu