İran: Ermenistan’ın toprak bütünlüğü kırmızı çizgimiz olmaya devam ediyor

İran’ın Ermenistan Büyükelçisi Mehdi Sobhani, olası bir Azerbaycan saldırısıyla ilgili basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, İran’ın Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne ilişkin kırmızı çizgilerinin değişmediğini vurguladı. Tahran yönetimi, özellikle Syunik bölgesi üzerinden İran-Ermenistan kara sınırının tehlikeye girmesini ulusal güvenlik açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriyor.

Büyükelçi, Azerbaycan’ın mevcut İran-İsrail gerginliğini fırsata çevirerek askeri bir adım atacağına dair elde somut bir bilgi olmadığını belirtti. Medyada yer alan spekülasyonlara yorum yapmadıklarını, bunun yerine ülkelerin resmi tutumlarını esas aldıklarını ifade etti. İran’ın bölgesel gelişmeleri yakından izlediği, ilgili ülkelerle sürekli temas içinde olduğu ve endişelerini doğrudan ilettiği aktarıldı.

Güney Kafkasya’daki ülkelerin genel olarak çatışmadan kaçındığı ve barış ortamının herkesin yararına olduğu değerlendirmesi yapıldı. Sobhani, Ermenistan hükümetiyle yakın ve düzenli bir istişare mekanizmasının sürdüğünü, bölgedeki gelişmelerin ülkeler arası ilişkilerin geleceğini doğrudan etkileyebileceğini kaydetti.

Tahran yönetimi, daha önce de defalarca uluslararası düzeyde tanınan sınırların değiştirilmesine karşı olduğunu ve Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü kararlılıkla desteklediğini açıklamıştı.

ERMENİ HABER AJANSI