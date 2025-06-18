CHANGAN Resmen Ermenistan’da: Yeni otomobil kültürüne kapı açıldı (Foto)

Çin’in önde gelen otomobil üreticilerinden CHANGAN, resmen Ermenistan otomotiv pazarına giriş yaptı. 12 Haziran’da Yerevan-Aştarak otoyolu üzerindeki Proshyan köyü çıkışında ABC Motors Group’un yeni showroom’u açıldı. Marka, Ermenistan’da SIAR Auto şirketi aracılığıyla ABC Motors Group tarafından temsil ediliyor.

Açılışa hükümet yetkilileri, Çin’in Ermenistan Büyükelçiliği temsilcileri, CHANGAN şirketinden yöneticiler, iş insanları ve otomobil severler katıldı. Kurdele töreni ABC Motors Group’un kurucu ortakları ve CHANGAN’ın Avrasya Bölge Genel Müdürü Victor San tarafından gerçekleştirildi.

CHANGAN, 1862 yılında kurulan, Çin’in en büyük dört otomobil markasından biri. Bugün 180 araştırma laboratuvarı ve 31 ülkeden 18.000’den fazla AR-GE personeli bulunuyor. Mazda, Suzuki ve Ford gibi markalarla ortaklıkları da mevcut.

Şirketin Ermenistan’daki ürün gamı, elektrikli ve hibrit modellerden oluşuyor. SUV ve sedan seçenekleriyle farklı bütçelere hitap eden araçların fiyatları 7 milyon 800 bin dram ile 24 milyon dram arasında değişiyor. CHANGAN Nevo ve CHANGAN DEEPAL gibi modeller, hem elektrikli motor hem benzinli jeneratörle çalışıyor.

ABC Motors yetkilileri, elektrikli araçların Ermenistan’ın enerji bağımsızlığı ve teknolojik gelişimi açısından stratejik önemde olduğunu vurguladı. Küçük yüzölçümü ve kısa mesafeler, elektrikli araç kullanımını ülke için ideal hale getiriyor.

Showroom’da test sürüşü, satış sonrası hizmet, 5 yıl veya 150.000 km garanti sunuluyor. 30 Haziran’a kadar geçerli olmak üzere tüm modellerde 500.000 dram’a kadar indirim uygulanıyor.

ERMENİ HABER AJANSI