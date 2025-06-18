Betlehem’de kalan Ermenistan vatandaşları Mısır’a tahliye edildi

10 Haziran’da Betlehem’e giden ve İran-İsrail çatışması nedeniyle geri dönemeyen Ermenistanlı turistler, güvenli bir şekilde Mısır’a tahliye edildi. 17 kişilik grubun üyelerinden Marta Paloyan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda tahliye sürecini doğruladı. Mısır’a ulaştıklarını belirten Paloyan, güvenli bölgede olduklarını ve her ne kadar yorgun olsalar da morallerini koruduklarını ifade etti.

Daha önce, grubun Betlehem’den ayrılmasının mümkün olmadığını, çevredeki yoğun bombardıman nedeniyle Ermenistan’a dönüşlerinin belirsiz kaldığını bildirmişti. Dönüş süreciyle ilgili çalışmaları ise turizm acentesi yürütüyordu.

Aynı günlerde, 13 Haziran gecesi İsrail Hava Kuvvetleri’nin Tahran çevresinde bulunan en az altı askeri üsse saldırı düzenlediği bildirildi. İran devlet medyası, saldırıların yalnızca askeri hedeflerle sınırlı kalmadığını, Tahran ve diğer şehirlerdeki yerleşim bölgelerinin de hedef alındığını duyurdu. Bunlar arasında, Devrim Muhafızları’nın Tahran’daki karargâhı da yer aldı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, İsrail’in düzenlediği saldırılara verilecek yanıtın “yıkıcı” olacağını açıkladı. Devrim Muhafızları ise, saldırılara karşılık olarak “Doğru Söz 3” adlı bir operasyon başlattıklarını ilan etti. Bu gelişme, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in İsrail’e sert karşılık verileceğine dair mesajının ardından duyuruldu.

ERMENİ HABER AJANSI