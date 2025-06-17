Rusya, Ermenistan’ın doğalgaz altyapısına 270 milyon dolarlık yatırım yapacak

Rusya, Ermenistan’ın gaz sisteminin modernizasyonu için Abovyan yer altı gaz depolama tesisinin genişletilmesi, boru hatlarının yenilenmesi ve yeni abonelerin kazandırılması çalışmalarını kapsayan 270 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirecek. Projenin tamamlanması 2028 yılı olarak planlanmış durumda.

“Gazprom Armenia” şirketinin 2025–2029 yıllarını kapsayan yaklaşık 363 milyon dolarlık yatırım programı onaylandı. Bu kapsamlı plan, Abovyan depolama tesisinin kapasite artırımı, taşıma şebekesinin iyileştirilmesi, yeni abonelerin sisteme eklenmesi ve dağıtım hatlarına ciddi yatırımlar yapılmasını içeriyor.

“Gazprom Armenia”, geçmişte de Abovyan’daki yer altı deposunun 2016 itibarıyla kapasitesini neredeyse iki katına çıkararak önemli bir modernizasyona imza atmıştı.

Ülkenin enerji sisteminde doğalgaz, toplam tüketimin yaklaşık %50’sini oluşturuyor. Hemen hemen tüm doğal gaz Rusya üzerinden Gürcistan’a uzanan boru hattıyla geliyor. Abovyan deposu, Ermenistan’ın enerji güvenliğinde kritik bir rol oynarken, söz konusu modernizasyon çalışmaları bu güvenliğin sürdürülebilmesi için hayati önem taşıyor.

ERMENİ HABER AJANSI