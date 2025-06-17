Paşinyan, Erdoğan’la görüşmek üzere Türkiye’ye geliyor

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Simonyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, 20 Haziran’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geleceğini duyurdu. Görüşme Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 20 Haziran’da Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Civilnet’in haberine göre, Simonyan “Başbakan’ın Türkiye ziyareti tarihi bir nitelik taşıyor, çünkü Ermenistan bu düzeyde ilk kez böyle bir ziyaret gerçekleştiriyor” dedi.

Paşinyan-Erdoğan görüşmesi bilgisi, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan’ın pazartesi günü Ankara’yı ziyaret ederek Türk mevkidaşı Berris Ekinci ile bölgesel konuları ve ikili ilişkiler hakkındaki görüşmesinden sonra geldi. Buluşmanın devam eden Ermenistan–Türkiye normalleşme sürecinin bir parçası olarak gerçekleştiği bildiriliyor.

Öte yandan, Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bu hafta Türkiye’yi ziyaret edecek. Ancak Aliyev’in Paşinyan ile görüşüp görüşmeyeceğine dair bir bilgi verilmedi.

Özel temsilcilerle ilerleyen süreç

Paşinyan ile Erdoğan’ın son teması, 5 Haziran’da gerçekleşmişti. Paşinyan ve Erdoğan yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele almış ve diyaloğun devamı konusunda mutabık kalmıştı. Paşinyan, Haziran 2023’te Erdoğan’ın göreve başlama törenine katılmak üzere Türkiye’yi ziyaret etmişti. Bu ziyaret, 2009’dan bu yana bir Ermeni liderin Türkiye’ye yaptığı ilk ziyaret olmuştu. 2009’da dönemin Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül karşılıklı ziyaretlerde bulunmuştu. Gül’ü ziyareti, Türk cumhurbaşkanının Yerevan’a yaptığı tek resmi ziyaretti.

Yerevan ve Ankara arasında resmi diplomatik ilişkiler bulunmasa da, 2022’den bu yana iki ülkenin özel temsilcileri, 1993’ten beri kapalı olan kara sınırının üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatlara açılması konusunda anlaşmaya varmış ve temaslar hız kazanmıştı. Ancak sınırın açılması konusunda son üç yılda somut bir ilerleme kaydedilemedi. Ancak üç yıl içinde Ermenistan, Margara Sınır Kapısı’nı yenileyerek, çalışır konuma getirdi.

Margara Sınır Kapısı, resmi olarak kapalı olsa da, iki kez kullanıldı. İlki, Şubat 2023’teki Adıyaman merkezli depremden sonra Ermenistan’dan gönderilen yardım kamyonlarının geçişinde, ikincisi ise bu yıl Mart ayında Suriye’ye Türkiye üzerinden yardım ulaştırmak amacıyla.

Öte yandan her ne kadar normalleşme süreci devam ediyorsa da, Türkiye’nin Ermeni Soykırımı’nı reddetmesi ve 2020 Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’a verdiği destek gibi ihtilaflı konular da gündemde yer alıyor.

Kaynak: Civilnet

Agos