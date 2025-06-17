İran’daki 110 Hintli öğrenci, Ermenistan üzerinden tahliye edildi

Hindistan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlıkları yaptıkları işbirliği ile 110 Hintli tıp öğrencisini İran’dan çıkardı. Ermenistan’a getirilen öğrenciler yarın Yeni Delhi’ye uçacak.

İsrail’in İran’a saldırması sonrası, İran’daki Hintli vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçen Hindistan Dış İşleri Bakanlığı, Ermenistan Dış İşleri Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonrası, bugün 110 Hintli tıp öğrencisi güvenli bir şekilde Ermenistan’a geçti. Öğrencilerin yarın Yeni Delhi’ye gönderileceği açıklandı.

Vatandaşlarını güvenli bir şekilde İran’dan çıkarmak isteyen Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Pazar günü özel olarak görüşmüştü.

Görüşmede, İran’daki Hindistanlı öğrencilerin Ermenistan üzerinden tahliye edilme olasılığını ele almışlardı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, Ermenistan tarafından gerekli desteğin sağlandığını belirtmiş ve şunları söylemişti: “Ermenistan bu yöndeki girişimleri destekliyor.”

Badalyan 17 Haziran Salı günü, “Hindistan, İsrail-İran gerilimi sebebiyle, 110 vatandaşını Ermenistan toprakları üzerinden tahliye etti” açıklamasını yaptı.

Hindistan’ın İran’da 6 bin kadarı öğrenci yaklaşık 10 bin, İsrail’de ise 25 bine yakın vatandaşı bulunuyor.

Savaş bölgesindeki Ermeni topluluklar

Öte yandan, iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi milletvekili ve parlamento dış ilişkiler komisyonu başkanı Sargis Khandanyan, karşılıklı devam eden hava saldırıları sırasında İran veya İsrail’den Ermenilerin tahliyesi gerekliliğine dair şu ana kadar herhangi bir uyarı bulunmadığını söyledi.

“Şu anda elimde böyle bir bilgi yok. Böyle bir durum ortaya çıkarsa, zaten çeşitli savaş bölgelerinde yurttaşlarımıza yardım sağlama ya da onların sorunlarını bir şekilde çözme konusunda tecrübemiz var diye düşünüyorum” dedi.

Hem İran’da hem de İsrail’de Ermeni toplulukları bulunuyor.

Kaynak: Ajanslar, Ermenistan Kamu Radyosu

Agos