İran ve İsrail’deki Ermeni topluluklarından Ermenistan’a taşınma başvuruları şu ana kadar yapılmadı

Ermenistan Diaspora İşleri Yüksek Komiserliği Basın Sözcüsü Nelly Ghulyan, İran ve İsrail’deki Ermeni topluluklarının mevcut durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ghulyan, her iki ülkedeki Ermeni topluluklarında şu ana dek can kaybı ya da yaralanma bilgisi olmadığını vurguladı. İran’ın başkenti Tahran’da yalnızca Ermenilere ait “Alik” gazetesinin editörlük ofisinin zarar gördüğünü ifade etti.

Ermenistan Diaspora İşleri Yüksek Komiserliği’nin, hem İsrail hem de İran’daki Ermeni topluluk temsilcileriyle her gün temas hâlinde olduğunu belirten Ghulyan, her iki ülkede de internet ve iletişim sorunlarına rağmen günlük bağlantının sürdüğünü, ancak bu sabah bazı teknik aksaklıklar yaşandığını aktardı.

Ghulyan, yurttaşların ülkeden ayrılma ya da Ermenistan’a yerleşme yönünde şu ana kadar hiçbir başvuru ya da talepte bulunmadığını, bu konudaki bilgilerin de doğrudan kendilerinin topluluklarla kurduğu temaslar aracılığıyla edinildiğini belirtti.

İsrail’deki Ermenilerin büyük oranda sığınaklarda kaldığını, İran’daki Ermenilerin ise çoğunlukla evlerinde olduğunu söyledi. Ayrıca İran’daki topluluk temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, 1-2 ailenin kendi inisiyatifleriyle özel araçla Ermenistan’a doğru yola çıktıklarının öğrenildiğini de ekledi.

ERMENİ HABER AJANSI