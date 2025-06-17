Ermeni satranççının yer aldığı takım Hızlı Satranç Dünya Takım Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı

Ermeni büyükusta Hayk Martirosyan’ın da yer aldığı “Freedom” takımı, Londra’da düzenlenen 2025 Dünya Takımlar Hızlı Satranç Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu. Gelişme, Ermenistan Satranç Federasyonu tarafından duyuruldu.

Takım şu isimlerden oluşuyordu: Viswanathan Anand (Hindistan), Le Quang Liem (Vietnam), Samuel Sevian (ABD), Rauf Mamedov (Azerbaycan), Hayk Martirosyan (Ermenistan), Alexey Sarana (Sırbistan), Anna Muzychuk (Ukrayna), Teodora Injac (Sırbistan) ve Sarbartho Mani (Hindistan).

Aynı şampiyonada, Ermeni satranççılar Levon Aronian ve David Muradyan’ın yer aldığı “Hexamid Chess Team” ikinci sırayı alarak gümüş madalya kazanmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI