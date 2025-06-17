Başbakan Nikol Paşinyan, Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 20 Haziran’da Türkiye’yi ziyaret edecek

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 20 Haziran’da Türkiye’yi ziyaret edecek. Ziyaretin tarihi ve detayı, Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan tarafından Ulusal Meclis’te gazetecilere verilen brifingde açıklandı.

Simonyan, bu ziyareti “ikili bir ziyaret” olarak nitelendirerek, Ermenistan Cumhuriyeti liderinin bu düzeyde Türkiye’ye ilk kez resmi ziyarette bulunacağını belirtti ve söz konusu temasın tarihi nitelik taşıdığını vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI