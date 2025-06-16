Paşinyan: Ermenistan ile Türkiye arasında doğrudan ve yapıcı diyalog oluştu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Prag’da düzenlenen GLOBSEC 2025 forumunda yaptığı konuşmada, son yıllarda Ermenistan ile Türkiye arasında aktif bir diyalog sürecinin başladığını ifade etti.

Paşinyan, iki ülkenin artık doğrudan temas halinde olduğunu vurgulayarak, geçmişte bunun üçüncü ülkelerin arabuluculuğu olmadan mümkün olmadığını hatırlattı.

Başbakan Paşinyan, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birkaç görüşmemiz oldu ve bu görüşmeler oldukça yapıcı geçti. Sahada henüz somut sonuçlar olmasa da önemli ilerlemeler kaydettik. Örneğin, üç yıl önce Ermenistan, Türkiye’nin bir konuya yönelik tutumunu öğrenmek istediğinde, bunu ancak üçüncü tarafların arabuluculuğuyla yapabiliyordu. Bugün ise komşularımızla doğrudan, hatta günlük temaslarımız var,” dedi.

Başbakan, bu sürecin diplomatik ilişkilerin kurulmasına, sınırların açılmasına ve ekonomik bağların güçlendirilmesine yol açacağını umut ettiğini söyledi. Bunun bir zaman meselesi olduğunu belirtti.

“Bu süreç, aynı zamanda daha geniş bölgesel ekonomik gündemle de bağlantılıdır. Ancak daha önce de belirttiğim gibi, biz kalıcı barışı tesis etme gündemiyle kararlılıkla ilerliyoruz. Bu bizim görevimizdir ve bu hedefe ulaşma konusunda kararlıyız. Türkiye’nin de bu sürece hazır olduğunu, Azerbaycan’ın da barışa ulaşma isteğini görüyoruz. Elbette ele alınması gereken bazı hassas konular var, ancak bunları aşabileceğimize inanıyorum,” şeklinde konuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu