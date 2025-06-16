Nikol Paşinyan “Değişen Dünyada Ermenistan” başlıklı panele katıldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Prag’da gerçekleştirilen “GLOBSEC 2025” uluslararası güvenlik forumuna katılarak “Değişen Dünyada Ermenistan” başlıklı panelde konuşma yaptı. Bu konuda Hükümetin Basın Servisi tarafından açıklama yapıldı.

Konuşmasında Başbakan Paşinyan, Ermenistan hükümetinin bölgesel gelişmelere, güvenlik tehditlerine ve barışın sağlanmasıyla ilgili fırsatlara ilişkin yaklaşımını ve vizyonunu sundu. Özellikle Ermenistan ile Azerbaycan arasında devam eden barış sürecine değinen Paşinyan, hükümetinin kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşma kararlılığını vurguladı.

Paşinyan, iki ülke arasında barış anlaşması metninin üzerinde mutabakat sağlandığını ve artık bu anlaşmanın imzalanması ve uygulanması sürecinin tamamlanmasının öncelikli hedef olduğunu belirtti.

Bölgesel istikrar ve barışın önemine dikkat çeken Başbakan, bu yönde atılacak adımların karşılıklı güven ve diyalog temelinde olması gerektiğini ifade etti. Ermenistan’ın bu doğrultuda kararlı şekilde çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Paşinyan, bunun bölgedeki güvenliğin ve uzun vadeli barışın temel garantilerinden biri olacağını kaydetti.

Ayrıca Başbakan, Ermenistan tarafından başlatılan “Barış Kavşağı” (Peace Crossroads) projesini tanıttı. Bu projenin, bölgesel ulaşım bağlantılarının ve ekonomik ilişkilerin açılmasını hedeflediğini belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu