Maliye Bakanı: Ermenistan-İran sınırıyla ilgili şu anda herhangi bir sorun bulunmamaktadır

Ermenistan Maliye Bakanı Vahe Hovhannisyan, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, İran-İsrail çatışmasının Kuzey-Güney otoyolu inşaatı üzerindeki olası etkilerine değinerek şunları söyledi:

“Her ne kadar genelde Müteahhitle daha sıkı temasta olan taraf Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanlığı olsa da, çatışmaların tırmandığı ilk anda aklıma gelen ilk şey Kuzey-Güney yol inşaatı oldu.”

Bakan Hovhannisyan, mevcut durumda ciddi bir aksama beklemediklerini belirterek, çalışmaların halen toprak işleme aşamasında olduğunu ve İran’dan ithalat gerektiren kritik bir aşamaya henüz ulaşılmadığını kaydetti.

“Benim izlenimime göre projede şu anda ciddi bir aksama yaşanmayacak. Zira halen toprak işleri yapılıyor, İran’dan ithal edilmesi gereken fazla bir şey yok. Ayrıca İran-Ermenistan sınırında şu an herhangi bir sorun yaşanmıyor, her şey normal şekilde işliyor.”

ERMENİ HABER AJANSI