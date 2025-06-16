Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün toplantısı Yerevan’da gerçekleştirildi

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) üye Doğu Avrupa ülkelerinin ulusal otoritelerine yönelik 24. bölgesel toplantı, 11-12 Haziran tarihlerinde Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da yapıldı. Toplantıya ilişkin açıklama Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı.

OPCW toplantısı, ulusal otoriteler arasında iş birliğini güçlendirme, en iyi uygulamaların paylaşımını teşvik etme ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin etkili ve sürekli uygulanmasına yönelik kapasiteleri geliştirme amacı taşıyan bir platform işlevi gördü.

Toplantının açılışında, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Dairesi Başkanı Arman Hovhannisyan ile OPCW Teknik Sekretaryası Uluslararası İş Birliği ve Yardım Dairesi Uygulama Destek Birimi Başkanı Beatrice Lahup konuşmalar yaptı. Hovhannisyan, konuşmasında Sözleşme’nin hedeflerine ulaşmaya yönelik çabaların sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekerek, Ermenistan’ın kimyasal silahların ya da ilgili tehlikeli maddelerin kullanımını tamamen dışlama yönündeki kesin kararlılığını vurguladı.

İki gün süren toplantı kapsamında, OPCW Teknik Sekretaryası temsilcileri Sözleşme’den doğan yükümlülüklerin uygulanmasına dair kaydedilen ilerlemeleri ve kapasite geliştirme önlemlerini sundu. Ayrıca Ermenistan, Hırvatistan, Çekya, Sırbistan, Slovenya, Macaristan ve Romanya temsilcileri tarafından ulusal sunumlar gerçekleştirildi.

Bölgesel toplantının ardından, 13 Haziran’da Ermenistan’ın ulusal otoritesinde yer alan devlet kurumlarının temsilcilerine yönelik bir farkındalık etkinliği düzenlendi.

ERMENİ HABER AJANSI