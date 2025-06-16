Hrant Dink Vakfı’ndan, ‘Köklere Yolculuklar’ hikayeleri

Hrant Dink Vakfı, ABD’de yaşayan iki Ermeni kadın Anahid Nazarian ve Carolyn Rapkievian’ın aile tarihlerine ve ata topraklarına yaptıkları seyahatleri ve izlenimleri anlatacakları “Köklere Yolculuklar: Mekân ve Aidiyete Dair Düşünceler” başlıklı bir sohbet düzenliyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nden iki Ermeni kadın, Carolyn Rapkievian ve Anahid Nazarian’ın Türkiye’deki aile tarihlerine ve köklerine yaptıkları yolculuklarını ve bu seyahatlerin yansımalarını paylaşacakları “Köklere Yolculuklar: Mekan ve Aidiyete Dair Düşünceler” konuşma programı 20 ve 23 Haziran’da Hrant Dink Vakfı Anarad Hığutyun Binası’nda yapılacak.

İki ayrı konuşmayı içeren seri, Anahid Nazarian’ın “İncesu ve Cücün Yolculuğu” ile Carolyn Rapkievian’ın “Harput Yolculuğu ve Ötesi” başlıklı konuşmasından oluşacak.

İngilizce yapılacak olan konuşma serilerinde, simultane çeviri yapılmayacak.

Anahid Nazarian’ın “İncesu ve Cücün Yolculuğu” 20 Haziran Cuma saat 15.00-17.00 arasında düzenlenecek. Kayseri kökenli, ABD doğumlu bir Ermeni olan Anahid Nazarian, serinin açılışını yapacak. Nazarian, aile geçmişini ve Kayseri bölgesinde bulunan büyükanne ve büyükbabasının köyleri İncesu ve Cücün’e ziyaretinden edindiği kişisel izlenimlerini paylaşacak.

Söyleşiye kayıt olmak için form buradan doldurulabilir.

Carolyn Rapkievian’ın “Harput Yolculuğu ve Ötesi” başlıklı konuşması da 23 Haziran Pazartesi saat 17.00-19.00 arasında yapılacak. Carolyn Rapkievian, kız kardeşiyle birlikte, büyükbabaları Hovaness (John) Okoomian’ın köyüne yaptığı seyahati anlatacak. Rapkievian, eski Harput (şimdiki Elazığ) yakınlarındaki Husenig (bugünkü Ulukent) köyünden Kayseri’ye, Germir’den (bugünkü Gesi Kuzey), Talas’tan, Rumdikin’den (bugünkü Felahiye), Sivas’tan, Tokat’tan ve İzmir’e kadar uzanan bu yolculukta, 1915 öncesine ait aile hikayelerini, kayıpların yaşandığı döneme yaptığı araştırma sürecini paylaşacak. Rapkievian ayrıca kimliğin ve yıllar süren ayrılıklara rağmen bir yere nasıl kök salmaya devam ettiğini aktaracak.

Söyleşiye kayıt olmak için form buradan doldurulabilir.

Hayatta kalanlar ve torunlar

Seri ile ilgili vakfın açıklamasında şu bilgiler paylaşıldı: “Bazı yolculuklar keşiflerle dolu iken, bazıları yeniden bir araya gelmekle ilgilidir. Bir çoğumuz için belirli rotalar, nesiller sonra bile bizi köklerimize geri götürür. Hrant Dink’in ifade ettiği gibi, ‘Her Ermeni bir belgedir’ ve o, tarihi hayatta kalanların deneyimlerinden anlamanın önemini her zaman vurgulamıştır. Hayatta kalanların anıları, torunları aracılığıyla yeniden canlanır ve yeni nesillere aktarılır.

‘Keşif, yeniden birleşme ve köklere yolculuk’ temalarını işleyen eşsiz bir sohbet dizisine davetlisiniz. Bu sohbet dizisine, Amerika Birleşik Devletleri’nden iki Ermeni kadının, Carolyn Rapkievian ve Anahid Nazarian’ın aile tarihlerini ve atalarının izlediği rotaları ele alarak başlıyoruz. Aylin Vartanyan’ın moderasyonunu yapacağı bu sohbetlerde her ikisi de kendi kişisel hikayelerini paylaşacak, hayatlarında derin anlamlar taşıyan seyahatleri üzerine izlenimlerini ve bu seyahatlerin yansımalarını bizlerle paylaşacaklar. Anlatıları ve kişisel yansımaları aracılığıyla, benlik, aidiyet ve yerinden edilmenin iç içe geçmiş tarihlerini keşfederken, atalarının anılarını da onurlandıracağız.

Hikayenizi paylaşmaya davet ediyoruz

Bu söyleşi dizisi, ata topraklarına yapılan yolculuklar üzerinden geçmiş ve günümüz arasındaki derin ve güçlü bağları konu alan kapsamlı bir diyaloğun parçasıdır. Yurtdışında yaşayan ve ata topraklarına bir yolculuk yapmış ya da yapmayı planlayan bir Ermeni iseniz, düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi dinlemekten büyük bir onur duyarız. Keşif, yeniden bir araya gelme ve aidiyet üzerine hikayeleriniz, Hrant Dink’in sözünü ettiği kolektif belleğe katkı sağlayacak; her anlatı, miras ve yuva hakkındaki ortak anlayışımıza derinlik katacaktır.

Sizi kendi yolculuğunuzu bizimle paylaşmaya davet ediyoruz. Hikayenizin bu devam eden sohbeti nasıl zenginleştirebileceğini keşfetmek ve bağlantı kurmak için lütfen info@hrantdink.org aracılığıyla bize ulaşın.”

Agos